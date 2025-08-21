Sony, PlayStation 5 fiyatlarını artırdı! Türkiye'ye yansımaları olacak mı?

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 konsollarının ABD’deki fiyatlarını 21 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 50 dolar artıracağını duyurdu. Yükselen maliyetler, yavaşlayan video oyun pazarı ve ABD’nin Japonya gibi ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler, bu zam kararının temel nedenleri arasında yer alıyor. Sony Interactive Entertainment’ın küresel pazarlama başkan yardımcısı Isabelle Tomatis, “Karşı karşıya olduğumuz zorlu ekonomik koşullar bu kararı almamıza neden oldu” ifadelerini kullandı.

Peki, bu artış Türkiye’deki oyuncuları nasıl etkileyecek?

REKLAM advertisement1

FİYAT ARTIŞININ AYRINTILARI

Sony, PlayStation 5’in tüm modellerinde fiyat artışına gidiyor. En üst model olan PlayStation 5 Pro’nun önerilen perakende fiyatı 749,99 dolar, temel modelin fiyatı ise 499,99 dolar olarak güncellendi. Tomatis, aksesuar fiyatlarının sabit kalacağını ve diğer ülkelerde şu an için fiyat artışı planlanmadığını belirtti. Ancak Türkiye gibi ithalata dayalı pazarlarda, küresel fiyat hareketleri ve ekonomik faktörler fiyatları etkileyebiliyor.

REKLAM

TARİFELERİN KÜRESEL ETKİSİ

ABD’nin Japonya’dan ithal edilen ürünlere uyguladığı %15’lik tarife, Sony’nin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, teknoloji sektöründe Nintendo ve Microsoft gibi diğer şirketleri de etkiliyor. Örneğin, Nintendo Switch’in fiyatı yakın zamanda artırılırken, Mario Kart World’ün 75 sterlinlik fiyatı oyuncuların tepkisini çekti. Microsoft da Xbox konsol ve aksesuarlarında çeşitli ülkelerde fiyat artışı yaptı. Türkiye’de ise %20 ÖTV, %18 KDV ve ek gümrük vergileri, oyun konsollarının fiyatlarını zaten yüksek tutuyor

TÜRKİYE’DE ZAM RİSKİ Sony, ABD dışındaki pazarlarda henüz fiyat artışı açıklamasa da, Türkiye’deki oyuncular endişeli. PlayStation 5’in Türkiye fiyatı, 2020’deki lansmanında %50 ek gümrük vergisiyle 8.299 TL olarak belirlenmiş, 2025 itibarıyla döviz kuru artışlarıyla 20.000 TL’yi aşmıştı. ABD’deki fiyat artışı, ithalat maliyetlerini yükseltebilir ve perakende fiyatlarına yansıyabilir. Sosyal medyada oyuncular, konsol ve oyun fiyatlarının asgari ücretle kıyaslandığında erişilemez hale geldiğini belirtiyor. Popüler platformlarda PS5 fiyatları 18.000-22.000 TL arasında değişiyor. AVRUPA ÜZERİNDEN İTHALAT ZAMLARI FRENLER Mİ? Türkiye’ye gelen PlayStation 5 konsollarının çoğu, Japonya’dan doğrudan değil, Avrupa üzerinden ithal ediliyor. Sony, Avrupa pazarında daha önce yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle fiyat artışı yapmış olsa da, Avrupa’daki lojistik ağlar ve bölgesel fiyatlandırma politikaları, Türkiye’ye özel bir “süspansiyon” etkisi yaratabilir. Örneğin, Sony’nin Avrupa’daki distribütörleri, Türkiye gibi yüksek vergi yüküne sahip pazarlar için özel fiyatlandırma stratejileri uygulayabiliyor. Bu, ABD’deki zamların doğrudan Türkiye’ye yansımasını bir süre geciktirebilir. Ancak, Türkiye’nin %20 ÖTV, %18 KDV ve ek gümrük vergileri gibi yüksek ithalat vergileri, bu avantajı sınırlıyor. Ayrıca, TL’deki değer kaybı ve küresel tedarik zinciri maliyetlerindeki artış, Avrupa üzerinden ithalatın koruyucu etkisini zayıflatabilir. Geniş bir kesim, Sony’nin Türkiye pazarındaki fiyatları sabit tutmak için kısa vadeli sübvansiyonlar uygulayabileceğini, ancak uzun vadede zamların kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

DİĞER SEKTÖRLERDE ZAM ALARMI Tarifeler, farklı sektörlerde de fiyat artışlarını tetikliyor. ABD’li ev geliştirme zinciri Home Depot, bazı ürünlerde “ölçülü fiyat artışları” olacağını açıkladı. Alman spor giyim markası Adidas, tarifelerin kendilerine 200 milyon euro ek maliyet getirdiğini belirtirken, Nike da tarifeler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık ek yükle karşılaştığını ve bazı ürünlerde fiyat artışı yaptığını duyurdu. Sony’nin PlayStation 5 fiyat artışı, küresel ekonomik belirsizliklerin ve tarifelerin teknoloji sektörüne etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Oyuncular artan fiyatlara tepki gösterse de, şirketler maliyet baskısıyla mücadele etmek için zam yapmaktan kaçınamıyor.