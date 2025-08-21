Habertürk
        Samsunspor Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Samsunspor Panathinaikos karşısında, dev heyecan HT Spor'da!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, play-off turu ilk maçında bu akşam Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. 27 yıl aradan sonra ilk Avrupa maçına çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, Atina'dan avantajlı skorla dönmeye çalışacak. Samsunspor'un Panathinaikos ile oynayacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve şifresiz olarak HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:02
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Avrupa'da 27 yıl sonra sahne alıyor, dev heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak.

        Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Atina Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        27 YIL SONRA AVRUPA'DA

        Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.

        İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

        Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        PANATHINAIKOS: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Siopis, Tete, Cerin, Pellistri, Swiderski

        SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Emre, Ntcham, Dimata, Mouandilmadji

