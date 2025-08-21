ABD merkezli rapor: Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti | Dış Haberler

ABD merkezli rapor: Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti | Dış Haberler

ABD merkezli raporlara göre, Kuzey Kore, Çin sınırının yakınında, Pyongyang'ın en yeni uzun menzilli balistik füzelerini barındırabileceği gizli bir askeri üs inşa etti.

Guardian'da yer alan habere göre, Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) yayımladığı rapora göre, "açıklanmamış" Sinpung-dong füze üssü Çin sınırının yaklaşık 27 km uzağında yer alıyor.

REKLAM advertisement1

Rapora göre Kuzey Pyongan eyaletindeki bu tesisin altı ila dokuz nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası balistik füze (ICBM) ve bunların fırlatıcılarını barındırdığı tahmin ediliyor.

Raporda, bu silahların "Doğu Asya ve Amerika Birleşik Devletleri ana karası için potansiyel bir nükleer tehdit oluşturduğu" ifade edildi.

REKLAM

Kuzey Kore, 2019'da ABD ile yapılan 'başarısız' zirveden bu yana nükleer silah programını hızlandırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise yakın zamanda ülkenin nükleer kapasitesinin "hızla genişletilmesi" çağrısında bulundu.

"KUZEY KORE'NİN HİÇBİR ZAMAN AÇIKLAMADIĞI 15-20 ÜSTEN BİRİ"

CSIS'in, Sinpung-dong hakkındaki ilk kapsamlı ve açık kaynaklı doğrulama olarak tanımladığı rapora göre, bu üs Kuzey Kore'nin "hiçbir zaman açıklamadığı" yaklaşık "15-20 balistik füze üssü, bakım, destek, füze ve savaş başlığı depolama tesislerinden" biri.

Araştırmada, bu tesisin daha önce ABD ile Kuzey Kore arasında yürütülen herhangi bir nükleer silahsızlanma müzakeresinin konusu olmadığı belirtildi. Analistlerin mevcut değerlendirmelerine göre, kriz veya savaş durumunda füzeler ve fırlatıcıların üsten çıkarak özel birliklerle birleşip ülkenin farklı bölgelerinden tespit edilmesi daha zor fırlatmalar gerçekleştirebileceği ifade edildi. Raporda, bu üssün diğerleriyle birlikte, "Kuzey Kore'nin gelişmekte olan balistik füze stratejisinin ve genişleyen stratejik düzeydeki nükleer caydırıcılık ve saldırı kapasitesinin ana unsurlarını temsil ettiği" vurgulandı. REKLAM Kuzey Kore lideri Kim'in 2019'da Vietnam'ın Hanoi kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve, Pyongyang'ın yaptırımların kaldırılması karşılığında nelerden vazgeçeceği konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine çökmüştü. O zamandan beri Kuzey Kore, silahlarından asla vazgeçmeyeceğini defalarca yineledi ve kendisini bir "nükleer devlet" ilan etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ise Pyongyang, Moskova'ya daha da yakınlaştı. Güney Kore ve Batılı istihbarat kaynaklarına göre, Kuzey Kore 2024'te Rusya'ya, ağırlıklı olarak Kursk bölgesine, 10 binden fazla asker, topçu mühimmatı, füzeler ve uzun menzilli roket sistemleri gönderdi.

Trump son günlerde, çatışmayı sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Washington, Rusya'nın Kuzey Kore'ye desteğini artırdığına dair kanıtlar bulunduğunu ve bunun, Ukrayna ile savaşta verilen desteğe karşılık, ileri düzey uzay ve uydu teknolojisi yardımı da içerdiğini açıkladı. Analistlere göre, uydu fırlatıcıları ile kıtalararası balistik füzeler büyük ölçüde aynı temel teknolojiye dayanıyor.