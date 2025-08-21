Habertürk
        Haberler Magazin Ufuk Bayraktar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Ufuk Bayraktar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 'Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 21.08.2025 - 14:44 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:39
        Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Kavga ihbarına giden polis ekipleri, ünlü oyuncu Bayraktar’ın arkadaşı Volkan Akbaş ile işletmeyi basarak iş yeri sahibi ve çalışanı darp ettiği belirlendi. Bayraktar’ın para istediği anlar ve dışarda yumrukla saldırdığı anlar güvenlik kamera görüntüsüne ulaşıldı. Gözaltına alınan ünlü oyuncu ve arkadaşı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan Akbaş, 'Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret' suçlarından dolayı dün gözaltına alındı.

        KAVGAYA GİDEN POLİS ÜNLÜ OYUNCUYLA KARŞILAŞTI

        Dün polise gelen ihbarda Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kavga çıktığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ünlü oyuncu Ufuk bayraktar ile karşılaştı. Yapılan incelemede iddiaya göre Ufuk Bayraktar, birkaç kişiyle birlikte 8 Temmuz'da iş yerine gelerek, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü.

        İşletme sahibi parayı vermeyince Bayraktar'ın bu kez dün arkadaşı Volkan Akbaş ile yine işletmeye gelerek bu kez 10 bin lira haraç para istediği iddia edildi.

        GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

        İşyeri sahibine baskı kurarak kendilerine haksız haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını iddia edilen Bayraktar ve arkadaşı bu görüşmeden sonra dışarı çıktı. Dışarda da iş yeri sahibiyle tartışan Bayraktar, iş yeri sahibi ve çalışına saldırarak darp etti. Tüm bu anlara ait görüntüler elde edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Elde edilen görüntüler emniyete teslim edildi. İlk geldiklerinde şikayetçi olmayan iş yeri sahibi bu kez şikayetçi oldu. Ufuk Bayraktar ve arkadaşı Volkan Akbaş gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ufuk bayraktar ve arkadaşı Volkan Akbaş işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen oyuncu hakkında, adli kontrol (yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde) kararı verildi.

        İşletme sahibi verdiği beyanda, 8 Temmuz'da da yine aynı olayın meydana geldiğini, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüpheli şahısların baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

        Aynı durumun dün tekrar yaşanması üzerine ünlü oyuncu ve arkadaşının, işletme sahibi ile iş yeri çalışanı olduğu belirlenen T.K.(30) isimli şahısla önce tartıştıkları, ardından darp ettikleri belirlenerek, şüpheli şahıslar yakalandı.

        Bayraktar ve arkadaşı V.A, bugün 'Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ufuk Bayraktar
        #haraç
        #gözaltı

