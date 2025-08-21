Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
Şırnak'ta meydana gelen bir kazada feci bir tesadüf yaşandı. Olayda sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen hayatını kaybederken, kardeşi Fidail Bilen yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Mehmet Bilen (43) yönetimindeki TIR, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı TIR'a çarptı.
BETON BARİYERE ÇARPARAK DURABİLDİLER
Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.