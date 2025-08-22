Habertürk
        Haberler Dünya "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil" | Dış Haberler

        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"

        İsrail, dünyanın gözü önünde yaklaşık iki yıldır Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugünlerde ise onayladığı Gazze'yi işgal planıyla saldırıları daha da genişletme hazırlığında. İsrail'in saldırılarında on binlerce kişi hayatını kaybederken, hayatta kalanlar da açlıkla mücadele ediyor. Guardian'ın ulaştığı gizli bir İsrail askeri istihbarat raporuna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 6 Filistinliden 5'i sivil, bu da öldürülenlerin yüzde 83'ünün sivil olduğunu ortaya koyuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:55
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail onayladığı Gazze'yi işgal planıyla dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği saldırıları daha da şiddetlendirmeye hazırlanıyor.

        ÖLDÜRÜLEN ALTI FİLİSTİNLİDEN BEŞİ SİVİL

        Bu kapsamda Guardian'ın ulaştığı gizli bir İsrail askeri istihbarat raporu, Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu ortaya koyuyor. Bu, son yıllardaki savaşlarda ender görülen bir sivil can kaybı demek.

        Mayıs ayı itibarıyla, savaşın 19. ayında İsrail istihbarat yetkilileri, Gazze'de savaşan 8 bin 900 kişinin öldürüldüğünü kaydetti. O dönemde Gazze yetkililerine göre İsrail'in saldırılarında 53 bin Filistinli öldürülmüştü. Askeri istihbarat veri tabanındaki verilere göre, ölenlerin yüzde 83'ü sivil.

        Bu oran, son yıllarda yaşanan savaşlardaki en yüksek sivil can kayıplarından biri. Hatta Suriye ve Sudan iç savaşlarıyla kıyaslandığında bile ender görülen bir tablo.

        Uppsala Çatışma Veri Programı'ndan Therése Pettersson, sivil can kayıplarının bu denli yüksek olmasına ilişkin, "Hayatını kaybedenler arasında bu kadar yüksek oranda sivil bulunması olağandışı, özellikle de bu kadar uzun bir süre boyunca. Başka bir çatışmada tekil bir şehir ya da muharebe için benzer oranlar bulunabilir, ancak genelde bu kadar yüksek değil." ifadelerini kullandı.

        Pek çok soykırım araştırmacısı, hukukçu ve insan hakları savunucusu, buna İsrailli akademisyenler de dahil, Gazze'deki sivillerin kitlesel olarak öldürülmesi ve dayatılan açlık nedeniyle İsrail'in soykırım işlediğini söylüyor.

        İSRAİL ORDUSU İDDİALARI REDDETTİ

        Öte yandan İsrail ordusu, Guardian'a yaptığı açıklamada, askeri istihbarat veri tabanına ilişkin sorular doğrudan yanıtlanmadı. Açıklamada "makalede sunulan rakamlar yanlış" denildi, ancak hangi verilerin reddedildiği belirtilmedi. Ayrıca bu sayıların "IDF sistemlerinde mevcut olan verileri yansıtmadığı" iddia edildi, fakat hangi sistemlerin kastedildiği de açıklanmadı.

        "BUNLAR ANLIK TAKTİKSEL ÖLDÜRME"

        Filistinli analist Muhammad Shehada, Aralık 2024'te iki grubun da askeri ve siyasi kanatlarından toplam 6 bin 500 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini aktardı ve "İsrail sınırları genişletiyor ki Gazze'deki herkesi Hamas olarak tanımlayabilsin. Bütün bunlar tehdidi ortadan kaldırmakla ilgisi olmayan anlık taktiksel öldürmeler." dedi.

        Guardian, sivil ölümlerinin oranının Mayıs ayından bu yana artmış olabileceğini yazdı. Çünkü İsrail, savaş boyunca Filistinlilere yiyecek sağlayan BM ve insani yardım kuruluşlarını hedef aldı, yardım merkezlerinden yiyecek almaya çalışan yüzlerce kişi öldürüldü.

        Hayatta kalanlar açlıkla mücadele ederken, Gazze'nin yalnızca yüzde 20'sine sıkıştırılmış durumda. İsrail şimdi kuzeyde yeni bir kara operasyonuna hazırlanıyor; bunun siviller için felaket olacağı öngörülüyor.

