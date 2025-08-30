Habertürk
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'de ilk üç maçını kazanan Galatasaray, 4. haftada bu akşam Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarının desteğiyle Karadeniz ekibini mağlup etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, milli araya 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.08.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:28
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

          RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

          Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı takım, haftaya 9 punla girdi. Taraftarının desteğiyle Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli maç arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

          Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise iki maçta 1 puan topladı. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

        • 2

          4000. GOLE 1 ADIM KALDI

          Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

          Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.

        • 3

          İLK 3 MAÇTA 10 GOL ATTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.

          İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u da 4-0 ile geçti.

          İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran "Cimbom" kalesinde gole izin vermedi.

        • 4

          SON 14 RESMİ MAÇI KAZANDI

          Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

          Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.

          Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

          Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

          Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

        • 5

          SAHASINDAKİ SON 19 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı.

          Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

          Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

        • 6

          SON 8 MAÇTA GOL YEMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

          "Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

          Galatasaray, ligde bu sezon oynadığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0, Kayserispor maçını da 4-0 kazandı.

        • 7

          BARIŞ ALPER YİNE KADRODA YOK!

          Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer olmak istediğini yönetime ileten Barış Alper Yılmaz, Kayserispo maçının ardından Çaykur Rizespor mücadelesinin geniş kadrosunda da yer almıyor.

        • 8

          İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

        • 9

          Günay

        • 10

          Sallai

        • 11

          Davinson Sanchez

        • 12

          Abdülkerim

        • 13

          Eren

        • 14

          Lemina

        • 15

          Torreira

        • 16

          Sane

        • 17

          Gabriel Sara

        • 18

          Yunus

        • 19

          Osimhen

