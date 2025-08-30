Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Marmara ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık BURSA: 31, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu BURDUR: 36, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 34, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 33, Az bulutlu ve açık SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık AMASYA: 38, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu TOKAT: 40, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 28, Az bulutlu ve açık ARTVİN: 36, Az bulutlu ve açık ERZURUM: 33, Az bulutlu ve açık KARS: 33, Az bulutlu ve açık MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık VAN: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık