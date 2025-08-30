Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!

        Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Deneyimli teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 11:18 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, 53 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre; Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlıları çalıştıracak.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

        AYAĞININ TOZUYLA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

        Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla ilk maçına yarın akşam Alanya deplasmanında çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başlamak istiyor.

        REKLAM

        İLK DÖNEMİNDE ÇİFTE KUPA ZAFERİ YAŞADI

        Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

        Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

        SON SEZONU KABUS GİBİ GEÇTİ

        Siyah-beyazlılarda 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için bir sonraki sezon kabus oldu.

        Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna önemli kayıplar yaşayarak giren Beşiktaş, zirveden bir hayli uzaklaştı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 15 lig maçında 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 3 maçı da berabere tamamladı.

        Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ni son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, ligde de 21 puan topladı ve zirvenin uzağında kaldı.

        Alınan sonuçların ardından Sergen Yalçın, istifa ederek görevinden ayrıldı.

        AVRUPA'DA BAŞARISIZLIK YAŞADI

        Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında başarısız bir dönem geçirdi.

        2020-2021 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon ise Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında tarihinin en kötü günlerini yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Habertürk Anasayfa