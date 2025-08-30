Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, 53 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre; Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlıları çalıştıracak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla ilk maçına yarın akşam Alanya deplasmanında çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başlamak istiyor.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

SON SEZONU KABUS GİBİ GEÇTİ

Siyah-beyazlılarda 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için bir sonraki sezon kabus oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna önemli kayıplar yaşayarak giren Beşiktaş, zirveden bir hayli uzaklaştı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 15 lig maçında 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 3 maçı da berabere tamamladı.

Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ni son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, ligde de 21 puan topladı ve zirvenin uzağında kaldı.

Alınan sonuçların ardından Sergen Yalçın, istifa ederek görevinden ayrıldı.

AVRUPA'DA BAŞARISIZLIK YAŞADI

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında başarısız bir dönem geçirdi.

2020-2021 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon ise Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında tarihinin en kötü günlerini yaşadı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı.