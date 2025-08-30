Üç tüp kanla hayat kurtarabileceğinizi biliyor muydunuz?

Kırklareli Yenice Köyü, bu yıl 31 Ağustos'ta düzenlenecek olan Zelenika Şenliği’nde sadece kültürel bir dayanışmaya değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir iyilik hareketine de ev sahipliği yapacak.

Dört yıldır lösemiyle mücadele eden 20 yaşındaki Eylül Ercan'ın hayata tutunabilmesi için şenlikte kan bağışı seferberliği de düzenlenecek.

EYLÜL'ÜN HASTALIĞI NÜKSETTİ

Eylül'e daha önce alojenik yani yabancı donörden ilik nakli yapıldı. Ancak bu zorlu sürecin ardından yeniden nükseden hastalık için Eylül'e yeniden ilik nakli yapılması gerekecek. Şimdi hastalığı yenebilmek için hem Eylül hem de ailesi, donör arayışında.

Eylül'ün annesi Gülşen Ercan Akan’ın girişimleri sayesinde Zelenika Şenliği’nde, Kızılay ve İstanbul Türk Kök Hücre Merkezi aracılığıyla kan ve kök hücre bağışı yapılabilecek.

İLİK NAKLİ BEKLEYEN YÜZLERCE ÇOCUĞA DA UMUT OLACAK

Anne Akan, "Bu arayış sadece Eylül için değil; ülkemizin dört bir yanında, ilik nakli bekleyen yüzlerce çocuk için de umut taşıyor" dedi.

Şenlik günü alanda bulunacak Kızılay aracı ve uzman ekip, bağış yapmak isteyen gönüllülerden sadece üç tüp kan alarak kök hücre verici kaydını gerçekleştirecek.

Bu organizasyonun gerçekleşebilmesi için köyde en az 50 gönüllü bağışçıya ihtiyaç olduğunu belirten Akan, "Bu nedenle şenlik öncesinde bağış yapmayı kabul eden gönüllülerin isimlerinin toplanması gerekiyor" dedi. Eylül’e destek olmak, aslında hayatta kalma mücadelesi veren başka çocuklara da umut olacak. BAŞKA ÇOCUKLAR İÇİN DE UMUT OLABİLİRSİNİZ Bağışçı kazanım çalışmaları tek bir hasta adına yapılmıyor. Bu nedenle kök hücre verici olmak isteyen gönüllüler, aslında tüm hastalar için aday oluyor. Bu noktada ise eşleşme gerçekleştiğinde bağıştan vazgeçilmemesi, başka hastaların hayatı için kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle Zelenika Şenliği’nde bağış yapacak gönüllüler, yalnızca Eylül’e değil, hayatta kalma mücadelesi veren başka çocuklar için de umut olacak. BAĞIŞÇI OLABİLMEK İÇİN... Bağışçı olmak isteyen bir kişi: - 18-35 yaş aralığında sağlıklı bir kişi olmalı. (Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV (AIDS) tanısı almamış olan kişiler).

- Başvuru sonrası Türk Kızılay personeli tarafından bilgilendirme yapılır. Eğer bağışı kabul ederseniz; Gönüllü Kök Hücre Bağışçı Adayı Bilgilendirme ve Onam Formunu doldurup imzalayarak bu bağışı resmi olarak onaylamanız istenir. - Türk Kızılay tarafından kan grubunuzun, bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları açısından testlerinizin (HIV, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz) ve doku tiplemenizin çalışılabilmesi için 3 tüp kan örneği alınır. - Eğer bulaşıcı hastalıklar açısından test sonucunuz negatif ise doku tipinizin belirlenmesi için HLA numuneniz TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvarı’na gönderilir ve doku tipleme testi sonuçlarınız TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılır. - Bulaşıcı hastalıkların varlığı tespit edilirse bağışçı adayı olamazsınız. TÜRKÖK Kemik İliği Bilgi Bankası veri tabanına kaydınız gerçekleştirilmez ve bu konuda bilgilendirilirsiniz. SADECE ÜÇ TÜP KANLA HAYAT KURTARIN Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, sadece üç tüp kan vererek hayat kurtarmanın nasıl mümkün olduğuna dair tüm bilgileri paylaşıyor.

Kök hücre bağışında bulunabilir miyim? 18-35 yaş aralığında ve fiziken ve ruhen sağlıklı birey olma koşulu aranıyor. Türk Kızılay tarafından bağışçı adayı bilgilendirilerek onam formu alınıyor. Kemik İliği Bankası veri tabanında kaydı gerçekleşmiş bağışçı adayları 55 yaşına kadar veri tabanında kayıtlı kalıyor. Nerede kök hücre bağışında bulunabilirim? Size en yakın Kök Hücre Bağışçı Merkezi ve Sabit Kan Alma Merkezlerinde kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme alabilir ve kök hücre bağışçı adayı olabilirsiniz. Kan örneği verdim. Kök hücre bağışında bulunmuş oluyor muyum? Türkiye Kök Hücre Bağışçı Merkezi (TÜRKÖK) Ulusal Kemik İliği Bankası Veri Tabanına bağışçı adayı olarak dahil olabilmek için, Türk Kızılay aracılığıyla kök hücre bağışçı adaylarından bulaşıcı hastalıklar açısından serolojik (bulaşıcı hastalık) testlerin çalışılması, kan grubu belirlenmesi ve doku tiplemesi yapılabilmesi için 3 tüp kan numunesi alınıyor. Bulaşıcı hastalık testlerinin negatif çıktığı durumda bağışçı adaylarının doku tipleme numunesi Sağlık Bakanlığı Doku Tipleme Laboratuvarı’na teslim ediliyor ve burada analiz işlemleri tamamlanıyor. Ardından doku tipleme sonuçları TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor. Hasta başvuruları sonucunda veri tabanı taranıyor. Bir hasta ve bağışçı adayı arasında uyum tespit edildiğinde, Türk Kızılay sizinle tekrar iletişime geçecek ve yaptığınız bağışla ilgili onayınızı isteyecek. Bu aşamadan sonra kök hücre bağışı ile ilgili süreç başlamış oluyor. Yani ilk aşamada verilen kan örneği gerekli testlerin yapılabilmesi için oluyor.

Periferik kök hücre toplama yönteminin kemik iliği bağışı yönteminden farkı ne? Periferik yöntemde, 4-5 günlük ilaç uygulama süreci sonrası kök hücre toplaması yapılıyor. Bağışçının hastaneye yatması gerekmiyor ve anesteziye ihtiyaç duyulmuyor. Kemik iliği yöntemi ise anestezi eşliğinde gerçekleşiyor, ilaç uygulamasına ihtiyaç duyulmuyor. Bir hasta adına bağış yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bağışçı adayı kazanım çalışmaları tek bir hastaya yönelik yapılmıyor. Bir eşleşme olduğunda vazgeçmeyecek bağışçı adayları kazanımına yönelik çalışılıyor. Tüm hastalar için bağışçı adayı olmayı kabul ediyor, herhangi bir hasta ile bir eşleşme durumunda kök hücre bağışında bulunmak istiyorsanız Türk Kızılay merkezlerine başvurabilirsiniz.