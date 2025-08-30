Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde Galatasaray krizi!

Benfica'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir."