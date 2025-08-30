Habertürk
        Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde Galatasaray krizi!

        Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde Galatasaray krizi!

        Benfica ile Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonuslar karşılığı anlaşma sağlarken, transferde bu kez de 'Galatasaray' krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılıların Benfica ile yaptığı anlaşmada 'ön alım' maddesi yer alıyor. Galatasaray'ın madde gereği Benfica'ya 5 günlük cevap hakkı bulunurken, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer almama riski mevcut...

        Giriş: 30.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için uzun uğraşlar sonucu Benfica'yla anlaşma vardı.

        • 2

          Portekiz kulübü, toplamda 25 milyon Euro'yu bulan meblağ karşılığında milli futbolcu için Fenerbahçe ile el sıkıştığını duyurdu.

        • 3

          Benfica'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

          Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir."

        • 4

          Benfica'nın yapmış olduğu açıklamada bahsedilen 'Galatasaray'ın ön alım hakkı' ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

        • 5

          G.SARAY'IN 5 GÜNLÜK CEVAP HAKKI VAR!

          HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde Galatasaray'ın madde gereği 5 günlük cevap hakkı var.

        • 6

          AVRUPA LİSTESİNE YAZILMAMA TEHLİKESİ

          Galatasaray bu cevap hakkını son güne kadar saklı tutarsa Fenerbahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak. Avrupa listesi 2 Eylül tarihine kadar UEFA'ya bildirilmek zorunda.

        • 7

          Benfica, Galatasaray ile arasındaki sözleşmedeki bu maddeyi uygulamadığı takdirde ise Galatasaray'a bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

        • 8

          Galatasaray'da söz konusu 5 günlük hakkın sonuna kadar kullanılıp kullanılmayacağına başkan, teknik ekip ve futbolda transferden sorumlu isimler karar verecek.

