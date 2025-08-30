Melis İşiten: Kazanın nedeni ben oldum

'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022'de turne dönüşü Amasya'da kaza yapmıştı. Kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirmişti. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı.

Melis İşiten, katıldığı bir programda kazanın yaşanmasına nedenlerinden birinin, kendisinin otelde kalmak istememesi olduğunu açıkladı. İşiten, kazayla ilgili olarak şu ayrıntıları paylaştı: O gün başka bir yerde kalacaktık. Yola, gece çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim. Tolga da beni orada kaldırmak istemediği için yola çıktık. "Sen, burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın" dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayatta veda etmekte zorlanıyorum.

Melis İşiten kaza anı hakkında ise şunları söyledi; Ben, bilincimi hiç kaybetmedim. Dolayısıyla her şeyi çok net hatırlıyorum."