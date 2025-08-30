Habertürk
        Hepsi çok mutluydu! Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!

        Ordu'da, 1'i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 3 kişinin de yaralandığı patpat kazasının öncesinde cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde seyir halindeki patpatta yolculuk yapan aile üyelerinin kameraya el sallaması yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 14:17 Güncelleme: 30.08.2025 - 15:10
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Ordu'da kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Yusuf Tunçel ve ablası Ayşe Tunçel.
        Yusuf Tunçel ve ablası Ayşe Tunçel.

        DHA'daki habere göre çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ PATPAT KURBANI OLDU

        Hayatını kaybeden Güler Tunçel.
        Hayatını kaybeden Güler Tunçel.

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan torunu Burak Asaf Çimen (8) ve Uhud Ali Çimen (6) ile oğlu Onur Tunçel (8) ve eşi Nurten Tunçel (52) ise sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

        Yaralı Nurten Tunçel'in Ordu Devlet Hastanesi'nde, Onur Tunçel'in ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Uhud Ali Çimen'in ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        KAMERAYA EL SALLAMIŞLARDI

        Öte yandan Nurten Tunçel’in, kazadan kısa süre önce cep telefonuyla patpatta bulunanları videoya kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde seyir halindeki patpatta yolculuk yapan aile üyelerinin kameraya el sallaması yer alıyor.

        #ordu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
