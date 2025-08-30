Kaçak uygulama ‘İnat Box'a operasyon

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na peş peşe yapılan şikayetlerin ardından ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, savcılığa başvuran mağdur kişiler internet üzerinde ücretli dizi, film ve maç yayınlarını kaçak olarak yayınlayan ‘İnat Box’ adlı uygulama tarafından banka hesaplarından izinsiz para çalındığını iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu iddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi.

YETKİSİZ ERİŞİM SAĞLADI

Bu bilgi üzerine soruşturma derinleştirildi. Derinleştirilen soruşturmada, kaçak uygulamanın akıllara durgunluk veren dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı. Çalışmalarda şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

HESAPLARINDAN PARA ÇALDI Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Teknik ve takip sonucunda b şüphelilerin yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi. 21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Çalışmaların ardından 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorguları yapılan 27 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.