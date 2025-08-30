Habertürk
        Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı

        Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı

        Sakarya'nın Karadeniz sahilinde bulunan ilçesi Karasu'da tüyler ürperten cinayet! Market alışverişinden dönen 35 yaşındaki Ömer Akbay, tabancayla başından vurularak öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu ise seken mermiyle bacağından yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 22:56 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:56
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte market alışverişinden dönen Ömer Akbay, tabancayla başından vurularak öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu ise seken mermiyle bacağından yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KAYIPLARA KARIŞTILAR

        Görüntüde, ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay’a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

        #Karasu
        #Ömer Akbay
        #sakarya
