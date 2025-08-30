Galatasaray'da Eray Yazgan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Çaykur Rizespor maçı öncesi basın mensuplarına Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİK HAKKIMIZ VAR"

REKLAM advertisement1

Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan, "Benfica’yla yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız var. Bu hak vesilesiyle Benfica teklifleri bize sunmak zorunda. Nitekim Benfica da bu rüçhan hakkını kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Bunun süresi 5 Eylül’de sona eriyor, yani Avrupa listesinin verilmesinden sonra. Fenerbahçe’nin bu süreyi göz etmemesini şaşkınlıkla karşılıyorum." dedi.

"ZORLUK ÇIKARMAYACAĞIMIZI AÇIKLIYORUM" Transfer konusunda sarı-lacivertlilere zorluk çıkarmayacaklarını dile getiren Yazgan, "Ahlak dersi veriyoruz ve kulübümüz Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Avrupa listesinde zorluk çıkarmayacağımızı açıklıyorum." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki sol kanat için Benfica'yla 22.5 + 2.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya varmıştı.