        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Başkent ekibi karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 11:58 Güncelleme: 31.08.2025 - 13:06
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

          Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

          Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

        • 2

          Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

          Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

          Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

        • 3

          Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

          Transfer görüşmeleri devam eden Yusuf Akçiçek ile Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo ve Jhon Duran da kadroda yer almadı.

        • 4

          Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

          Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

          Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

          Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Moussa, Samed, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz, En Nesyri

