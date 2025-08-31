Okulların açılmasına sayılı günler kalırken servis araçları da son hazırlıklarını tamamlıyor. Araçların yeterlilikleri kontrol edilirken, sürücü ve rehberlere de yol güvenliği ve defansif sürüş eğitimleri veriliyor. Ayrıca psikologlar tarafından şoförlere etkili iletişim ve davranış eğitimleri veriliyor.

Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrencileri taşıyan okul servisleri de bu süre içerisinde hazırlıklarını tamamlıyor. Güvenli sürüş için araçların yeterlilikleri kontrol edilirken, şoför ve rehberlere eğitimler veriliyor. Altur Turizm Okul Hizmetleri Operasyon Müdürü Ebru Kenger, araçların muhakkak okul taşıtı vasfında olması gerektiğini ve her araçta ‘Dur’ levhasının olması gerektiğini söyledi.

‘SÜRÜCÜ VE REHBERLERİ VELİLERİMİZLE TANIŞTIRIYORUZ’ Okul servislerinin yaptığı hazırlıkları anlatan Altur Turizm Okul Hizmetleri Müdürü Ebru Kenger, “Okul servislerimiz tüm süreçlerini tamamladı. Bu süre içerisinde Altur Akademi departmanı tarafından araçların yeterlilikleri kontrol edildi. Sürücü ve rehberlere eğitimler vererek süreci sorunsuz bir şekilde tamamladığımızı düşünüyoruz. Bu eğitimleri yol güvenliği eğitimleri ve defansif sürüş eğitimleri olarak adlandırabiliriz. Ayrıca şirket psikoloğumuz tarafından da etkili iletişim ve davranış eğitimleri de veriliyor. Hizmete başlamadan önce tüm sürücü ve rehberleri velilerimizle tanıştırıyoruz. Bu şekilde velilerimizin hem güvenini kazanmış oluyoruz hem de velilerimiz çocuklarını kimlere emanet edeceklerini öğrenmiş oluyorlar. Veliler, yolculuk süreci içerisinde öğrencilerle sürekli iletişimde kalabiliyorlar. Bunun için de mobil bir uygulamamız var. O mobil uygulamamızla yolculuk esnasında öğrencilerin nerede olduğunu lokasyon olarak gözlemleyebiliyorlar” dedi. "ARAÇLARDA MUTLAKA EMNİYET KEMERİ OLMALI" Araçların muhakkak okul taşıtı vasfında olması gerektiğini söyleyen Kenger, "Araçlarda ‘Dur’ levhası olmak zorunda. 'Dur' levhasının amacı öğrencinin güvenliği için diğer sürücüyü uyarmaktır. Ayrıca araçlarda mutlaka emniyet kemerinin olması gerekiyor. Bütün koltuklarda çalışır vaziyette emniyet kemerinin olması ve her bir bireyin de emniyet kemerini eksiksiz bir şekilde takması gerekiyor. Araçlarda kadın sürücülerimiz de mevcut. Özellikle artık kadın sürücülerimizin daha fazla araçlarımıza yönlendiriyoruz. Özellikle kadın sürücülerimiz talepte bulunduğu zaman onlara öncelik veriyoruz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılı bir eğitim süreci diliyorum” diye konuştu.