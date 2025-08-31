Habertürk
        Son dakika: 500 TL'lik şofben parası tartışmasında kiracılarını döverek öldüren çiftin evi yandı

        500 TL’lik şofben parası tartışmasında kiracılarını döverek öldüren çiftin evi yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 500 liralık şofben ücreti nedeniyle çıkan tartışmada, kiracıları Hüseyin Başak'ı öldüren Yener Rüzgar ve Nurhan Rüzgar'ın evleri kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 10:44 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:05
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada, kiracıları Hüseyin Başak’ı (70) döverek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ile eşi Nurhan Rüzgar'a (38) ait ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış neden araştırılıyor.

        Olay, 29 Ağustos'ta ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Yener Rüzgar, 4 yıldır evinde kiracı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar sopa ve demir levyeyle Hüseyin Başak’ı dövüp kaçtı. Başak, aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Rüzgar çiftini yakalayarak gözaltına alındı.

        TUTUKLANDILAR

        Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklandı.

        YAYLA EVİ YANDI

        Bu arada, Yener ve Nurhan Rüzgar çiftine ait aynı yayladaki evlerinde dün gece yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
