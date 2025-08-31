Habertürk
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde iki maçı ertelenen siyah-beyazlılar, oynadığı tek maçta Eyüpspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde hafta içi Lausanne'a elenen ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Kartal, yeni hocası Sergen Yalçın'la çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor

        Giriş: 31.08.2025 - 11:58 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:58
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        • 2

          Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

        • 3

          Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

          Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.

        • 4

          SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

          Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi Alanyaspor deplasmanıyla başlıyor. İki çalışmayla Akdeniz ekibinin karşısına çıkacak olan deneyimli hoca, Avrupa'ya veda eden takımına milli ara öncesinde moral kazandırıp camiayı da havaya sokarak ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

          Siyah-beyazlı ekipte Lausanne maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Paulista bugün forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven, Hwang, Sporar.

          Beşiktaş: Mert, Taylan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Muçi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

