SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi Alanyaspor deplasmanıyla başlıyor. İki çalışmayla Akdeniz ekibinin karşısına çıkacak olan deneyimli hoca, Avrupa'ya veda eden takımına milli ara öncesinde moral kazandırıp camiayı da havaya sokarak ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Siyah-beyazlı ekipte Lausanne maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Paulista bugün forma giyemeyecek.