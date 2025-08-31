Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı | Dış Haberler

        Trump'tan Chicago'daki suç oranları için "ya bunu çözün ya da biz geliyoruz" mesajı

        ABD Başkanı Trump, başkent Washington'daki suç oranları düşürmek iddiasıyla başlattığı operasyonların süreceği sinyalini vererek bu kez Chicago'ya seslendi. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki şiddet ve suç oranlarına dikkati çeken Trump, yerel yetkililere ya bu durumun çözüme kavuşturulması ya da federal hükümetin bölgeye gideceği mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 31.08.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki şiddet ve suç oranlarına dikkati çekerek, yerel yetkililere ya bu durumun çözüme kavuşturulması ya da federal hükümetin bölgeye gideceği mesajını verdi.

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'ın ardından federal güçleri Chicago'da görevlendirebileceği sinyalini verdi.

        Chicago'da geçen hafta sonu 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirten Trump, "Illinois'in zayıf ve zavallı Valisi JR Pritzker suçu engellemek için yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Adam delirmiş. Bunları hızlı bir şekilde bir çözüme kavuştursa iyi olur yoksa biz geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Başka bir paylaşımında da Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkent Washington'a değinen Trump, "(Başkent Washington) Sadece 14 günde tam anlamıyla suçlardan arındırılmış bölge oldu. Burada yaşayan ve çalışan insanlar mest olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP'IN "SUÇLA MÜCADELE" HAMLELERİ

        Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, başkent Washington yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

        Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

        Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        Habertürk Anasayfa