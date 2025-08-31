Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde Çin Devlet Başkanı Cinping ile bir araya geldi

        Habertürk / AA
        Giriş: 31.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki günlük zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşmesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

        KİMLER EŞLİK EDİYOR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.

