Fenerbahçe'den Asensio bombası: İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.
Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.
ANLAŞMA TAMAM: İSTANBUL'A GELİYOR
Sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferi tamamlamak için bu gece 02.20 İstanbul'a geliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
