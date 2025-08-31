Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor’un taraftar grubu, iddiaya göre, maça saatler kala Giresun’da mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı hakkında Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 kişinin ağır yaralı olduğunu ve hastanede tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.