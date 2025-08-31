Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı

        Samsunspor taraftar grubu Giresun'da, mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Samsunspor tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin tabancayla vurularak ağır yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 31.08.2025 - 22:30
        Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor’un taraftar grubu, iddiaya göre, maça saatler kala Giresun’da mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırı hakkında Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 kişinin ağır yaralı olduğunu ve hastanede tedavisinin devam ettiği açıklandı.

        Açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

