        Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş'a Alanya çelmesi) - Beşiktaş Haberleri

        Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kaybetti ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 20:31 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:48
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Alanya'ya galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada İbrahim Kaya ve 76'da Güven Yalçın kaydetti.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor ligde ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Beşiktaş ise 3 puanda kaldı.

        Ligin 5. haftasında Alanyaspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

        SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

        Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

        45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        58. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

        62. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü'yle kullandığı kornerde Toure, kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.

        67. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına topla giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

        76. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir, savunmanın arkasına pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

        80. dakikada Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye göndermek istediği top, az farkla dışarı gitti.

        82. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

        Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

