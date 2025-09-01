Habertürk
        Meteoroloji'den açıklama! Bu illerde yağmur var! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - 1 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Bu illerde yağmur var! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Adana, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Osmaniye, Samsun ve Trabzon çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken, Türkiye genelinde hava açık, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 01.09.2025 - 07:33
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 41°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

