Geceleri sık sık uyanıyor, sabah yorgun kalkıyorsanız sebebi tabağınızdaki seçim olabilir. Çikolata, baharat, gazlı içecekler ve daha fazlası… Uyku düzenini alt üst eden yiyecekleri sizin için derledik.

REKLAM advertisement1

UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ VE UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜREN BESİNLER

Uykusuzluk, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ciddi bir sorundur. Uyaranların fazlalığı, aşırı kafein ve şeker tüketimi, düzensiz yaşam tarzı gibi pek çok etken, uyku düzenini olumsuz yönde etkileyebilir. Yetersiz ve kalitesiz uyku, kişiyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorar; sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve verimsizlik gibi sorunlara yol açar.

REKLAM

Özellikle bazı içecek ve yiyecekler, uykuya geçişi geciktirir ya da gece boyunca uykunun bölünmesine neden olabilir. Bu nedenle uyumadan önce tüketilen besinlere dikkat etmek büyük önem taşır.

UYKU KAÇIRAN İÇECEKLER

KAHVE

Kahvede bulunan yüksek kafein oranı, sinir sistemini uyararak uykunun gelmesini engeller. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen bir fincan kahve bile 6 saate kadar uyanıklık hissi yaratabilir.

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içecekleri yalnızca kafein değil, aynı zamanda yüksek miktarda şeker ve diğer uyarıcı maddeler içerir. Bu kombinasyon, uykuya dalmayı güçleştirir ve gece boyunca kesintisiz uyumayı engelleyebilir.

SİYAH ÇAY Kafein içeriği yüksek olan siyah çay da geç saatlerde içildiğinde uyku düzenini bozabilir. Uykunun sık sık bölünmesine neden olabilir. REKLAM YEŞİL ÇAY Daha az kafein içerse de yeşil çay, melatonin salınımını etkileyerek uykuya geçiş süresini uzatabilir. GAZLI İÇECEKLER Gazlı içeceklerde bulunan yüksek miktardaki şeker, kan şekerinde ani yükselme ve düşmelere sebep olur. Bu durum gece uyanmalarını artırabilir. Ayrıca içerdikleri asit, mideyi rahatsız ederek kaliteli bir uykuyu engelleyebilir. UYKUYU BOZAN YİYECEKLER ÇİKOLATA VE ŞEKERLİ GIDALAR Çikolata, kafein ve teobromin gibi uyarıcı maddeler içerir. Bu maddeler uyanıklık hissini artırır. Özellikle koyu çikolatalar, sinir sistemini harekete geçirir. Yüksek şekerli tatlılar ise kan şekeri seviyesinde dalgalanmalara neden olarak uykuyu etkiler. BAHARATLI VE AĞIR YEMEKLER Gece geç saatlerde tüketilen baharatlı yemekler mide asidini artırarak reflüye ve mide yanmasına yol açabilir. Sarımsak, acı biber gibi baharatlı ürünler uykunun bölünmesine neden olurken, kızartmalar ve kırmızı et gibi ağır besinler sindirimi zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür. REKLAM ASİDİK YİYECEKLER Portakal, mandalina gibi turunçgiller ile domates ve domates sosları, mide asidini artırarak reflü riskini yükseltir. Bu tür besinler, özellikle gece saatlerinde tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına ve uykunun bölünmesine neden olabilir.

GECE YENMEMESİ GEREKEN BESİNLER KIZARTMALAR Gece geç saatlerde tüketilen kızartmalar, karbonhidrat bakımından zengin ve ağır yemekler mideyi yorar, sindirimi geciktirir. Vücut, uyku esnasında sindirim için fazladan enerji harcar. Bu durum, derin uykuya geçişi zorlaştırır ve sabah yorgun uyanmaya sebep olur. KAHVE VE ÇİKOLATA Hem kahve hem de çikolata, reflüyü tetikleyen maddeler içerir. Bu gıdalar, yemek borusunun alt ucundaki kası gevşeterek mide asidinin yukarı kaçmasına neden olabilir. Reflüye eğilimi olan kişilerin bu ürünlerden uzak durması önerilir. SÜT VE SÜTLÜ TATLILAR Sütün içindeki laktoz, laktoz intoleransı olan bireylerde şişkinlik, gaz ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu kişilerin süt yerine yoğurt, peynir ya da laktozsuz süt tüketmesi daha uygun olacaktır. REKLAM ACI KIRMIZI BİBER Acı biber, reflüyü tetikleyip hemoroit semptomlarını artırabileceği için dikkatli tüketilmelidir. Özellikle hemoroidi olan bireylerde acılı yiyecekler kanamaya kadar gidebilecek rahatsızlıklar yaratabilir. BAKLAGİLLER Demir açısından zengin olan baklagiller, sindirim sistemi yavaş çalışan kişilerde hazımsızlık yapabilir. Akşam saatlerinde tüketilmesi, mide ve bağırsakları zorladığı için önerilmez.

LAHANA VE YAPRAKLI SEBZELER Yoğun selüloz içeren lahana ve benzeri sebzeler, sindirimi zor olduğundan özellikle hassas mideye sahip bireylerde kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle miktarına dikkat edilmelidir. Kaliteli bir uyku için yalnızca yatağa erken gitmek yeterli değildir. Gün boyunca ve özellikle akşam saatlerinde tüketilen yiyecek ve içeceklerin seçimi de büyük önem taşır. Uykusuzlukla başa çıkmak için, uyaranlardan uzak durmak, hafif ve dengeli bir akşam öğünü tercih etmek ve mideyi yormayacak besinler tüketmek gerekir. Böylece hem daha hızlı uykuya dalabilir, hem de gece boyunca deliksiz bir uyku çekebilirsiniz. Görsel Kaynak: istockphoto