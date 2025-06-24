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        Haberler Bilgi Yaşam Kaliteli uyku hayal olmasın! Bu hataları yapıyorsanız dikkat!

        Uyuyamıyor musunuz? Günlük hayatta uykunuzu sabote eden etkenler nelerdir?

        Uykuya dalamıyor, gece sık sık uyanıyor musunuz? Uykusuz gecelerin nedeni sandığınız kadar karmaşık olmayabilir. İşte kaçınmanız gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:30
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        Uykusuzluğun sebebi bunlar olabilir!
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        Günlük yaşantınızda fark etmeden yaptığınız bu davranışlar uykunuzu sabote ediyor. İyi bir uyku, sadece erken yatmakla değil, gün içinde aldığınız kararlarla da ilgilidir.

        UYKU KAÇIRAN ŞEYLER NELERDİR?

        Kaliteli bir uyku, bedenin ve zihnin yenilenmesi için olmazsa olmazdır. Ancak bazı alışkanlıklar ve çevresel faktörler, uykuya geçişi ve uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. İşte uykunuzu kaçırabilecek başlıca nedenler:

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        1. ALKOL TÜKETİMİ

        Alkol, başlangıçta gevşetici bir etki yaratarak uykulu hissettirebilir. Ancak bu durum yanıltıcıdır. Alkol, uykunun önemli bir evresi olan REM (hızlı göz hareketi) uykusunu bastırarak, gece boyunca dinlenmiş uyanmanızı engeller. Ayrıca alkol alımı gece boyunca uyanmalara ve uyku bölünmelerine sebep olabilir.

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        2. YATMA ZAMANI ALIŞKANLIKLARI

        Yatmadan önce yapılan bazı alışkanlıklar uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Özellikle akşam saatlerinde yapılan şekerlemeler, gece uykusunu etkileyebilir. Ayrıca:

        - Yatmadan iki saat önce ağır yemek yemek ya da yoğun fiziksel aktivitelerde bulunmak

        - Ekran başında uzun süre vakit geçirmek

        - Yatakta uzun süre uyanık kalmak (15-20 dakikadan fazla)

        bu alışkanlıklar uyku düzeninizi olumsuz etkileyebilir.

        3. GENETİK FAKTÖRLER

        Bazı insanlar genetik olarak uyku bozukluklarına daha yatkındır. Aile bireylerinde uykusuzluk geçmişi olan kişilerde bu sorun nesilden nesile aktarılabilir. Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa bile genetik eğilimler uyku düzenini etkileyebilir.

        4. STRES, DEPRESYON VE ANKSİYETE

        Modern hayatın en büyük uyku düşmanı stres olabilir. Yüksek stres seviyesi, zihni meşgul eder ve rahatlamayı engeller. Bununla birlikte depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar da uykusuzluğun temel nedenleri arasında yer alır. Bu durumlarda profesyonel destek almak önemlidir.

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        5. DÜZENSİZ UYKU SAATLERİ

        Her gün farklı saatlerde uyumak ve uyanmak, vücudun biyolojik saatini bozar. Bu da hem uykuya dalmayı hem de gece boyunca uykunun kesintisiz sürmesini zorlaştırır. Düzenli uyku alışkanlığı geliştirmek, kaliteli uyku için kritik öneme sahiptir.

        6. AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ

        Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklığı artırır. Özellikle akşam saatlerinde çay, kahve veya enerji içecekleri tüketmek, uykuya dalmayı geciktirir. Kafeinin etkisi vücutta 6-8 saat sürebilir.

        7. ŞEKERLİ GIDALAR

        Gece saatlerinde fazla şeker tüketimi, vücut enerjisini yükselterek uykusuzluğa neden olabilir. Şeker, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak uykunun bölünmesine ve huzursuz geçmesine neden olabilir.

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        8. ELEKTRONİK CİHAZ KULLANIMI

        Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık melatonin hormonunun salgılanmasını engeller. Bu hormon, uykuya geçişi sağlayan doğal bir kimyasaldır. Elektronik cihazların yaydığı ses ve ışık da zihni uyararak uykuya geçişi zorlaştırır.

        9. YOĞUN EGZERSİZ

        Akşam saatlerinde yapılan yoğun fiziksel egzersizler vücudu uyarır ve kalp atış hızını artırır. Bu da vücudun gevşemesini geciktirerek uykuya geçişi engelleyebilir. Ancak her birey bu durumdan aynı şekilde etkilenmeyebilir.

        10. VÜCUT VE ORTAM SICAKLIĞI

        Uyumak için ideal ortam sıcaklığı oldukça önemlidir. Hem vücudun hem de odanın fazla sıcak olması uykuya geçişi zorlaştırabilir. Serin ve iyi havalandırılmış bir ortam, uyku kalitesini artırır.

        11. YAŞLILIK

        İleri yaşlarda uyku süresi kısalır ve uyku kalitesi azalabilir. 65 yaş üzerindeki bireylerde daha hafif ve sık bölünen bir uyku görülmesi yaygındır. Ancak bu durum genellikle normal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır.

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        12. GECE ÇALIŞMAK

        Vardiyalı veya gece mesaisi yapmak, biyolojik saati altüst eder. Sirkadiyen ritim bozulduğunda, vücut günün ne zaman uyunacağını ve uyanılacağını algılayamaz hale gelir. Bu da uykuya geçişi ve derin uykuya dalmayı zorlaştırır.

        13. BAHARATLI VE AĞIR YEMEKLER

        Baharatlı yiyecekler mide asidini artırarak mide yanmasına ve reflüye neden olabilir. Aynı şekilde ağır yemekler sindirim sistemini zorladığı için gece boyunca huzursuzluk yaratabilir. Bu tür yiyeceklerin yatmadan önce tüketilmemesi önerilir.

        14. ASİDİK GIDALAR

        Turunçgiller, domates ve benzeri asidik gıdalar mide yanmasına yol açabilir. Özellikle reflüye yatkın kişilerde bu gıdaların gece tüketilmesi uyku kalitesini önemli ölçüde düşürebilir.

        15. GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEK

        Geç saatlerde tüketilen kızartmalar, karbonhidratlar ve ağır yiyecekler sindirimi yavaşlatarak vücudu meşgul eder. Bu da uykuya geçişi zorlaştırır ve sabahları yorgun uyanmaya neden olabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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