Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Ümraniye'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü

        Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 02:28 Güncelleme: 18.08.2025 - 02:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yürüdüğü esnada kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa