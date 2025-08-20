Habertürk
        Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e: Şuursuzsun!

        Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki kavga bitmek bilmiyor. İki kardeş, sosyal medya üzerinden birbirlerine ağır ithamlar kullanmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 16:04 Güncelleme: 20.08.2025 - 16:04
        "Bunları diyecek kadar şuursuzsun!"
        Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki tartışma sertleşmeye devam ediyor. Ercan Deniz'in; "Feyza hanım, Özcan'ın dizisinde oynamak için figüran olarak Antalya'dan otobüsle İstanbul'a geldi. 10 gün sonra hamile kaldı. Özcan bey, kendisinden mi hamile kaldı, yoksa başka birinden mi diye, biz onu DNA testine götürdük" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

        Özcan Deniz, 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. Çiftin, Kuzey adında oğulları dünyaya geldi. Ancak Deniz ve Aktan, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

        Bunun üzerine Özcan Deniz de sosyal medya hesabından; "Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine, mutluluğuna mı ateş ediyorsun ve ettirtiyorsun şu an?! Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun şu an? Aç kurtların önüne servis ettiğin yeni "meze tabağın" evladım mı, annesi mi? Peki, şahsiyetsizler… Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da tedavi ol. Daha kendini yönetemeyip beni '30 yıldır yönettiğini' iddia eden kişi, Tüm bu iftiralarını hukuk karşısında ispatla yükümlüsün. Hak! Hukuk! Adalet! Karakter! Şahsiyet!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

        Ünlü şarkıcı ve oyuncu, avukatı aracılığıyla bir açıklama daha yayımlayarak hukuki süreç başlattıklarını duyurdu: Müvekkilimiz Sayın Özcan Deniz, eşi Samar Deniz ve çocuğu Kuzey hakkında kamuoyunu ve toplumu nefret içerikli ve tamamen iftira niteliğinde olan söylem ve eylemler ile manipüle eden; resmi evlilik ve aile kurumunu hiçe sayıp, bu kutsal değerlere hakaret ve alaycı ifadelerle saldıran şahıs ve şahıslarla alakalı gerekli olan tüm hukuki süreçleri başlattığımızı, süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

        AĞABEY DENİZ: NANKÖRSÜN!

        Ercan Deniz, kardeşinin bu sözlerine sosyal medya hesabından karşılık verdi. Ağabey Deniz, yine sert açıklamalarda bulunarak; kardeşini nankörlükle suçladı. Ercan Deniz, şunları söyledi: Bir yıldır anneni, kız kardeşini ve 35 sene sana emek veren ağabeyini yerden yere vurup tüm kamuoyunun önüne atan sensin. Kendini alkışlattığın tüm projeleri ben getirdim, benim imzam var. Ama sen nankörsün... Ne yazıların bitiyor, ne de kinayelerin. Karıma olan sevgimi ve düşkünlüğümü bildiğin ve evliliğimi bozmak için sayfa sayfa yazılarında 'metreslerin', 'eskortların' diye başlayan cümlelerini sonlandırmayan sensin. Aynı okulda 7 yaşındaki çocuklarımız okuyor ve sen o küçücük çocuğa 'amcan hırsız, Toprak'la görüşemezsin' dedirten sensin.

        Ercan Deniz

        'Tetikçi arıyor beni vurdurtmak için' diyebilecek kadar şuursuz olan sensin. 'Yasaklı madde bağımlısı' diye iftira atıp beni itibarsızlaştırmaya çalışan sensin ki çocuklarıma, karıma, çalışanlarıma mahcup olup. Hastaneden temiz raporunu sana gönderdim utanırsın diye, utanmayanda sensin. Millet sanıyor ki senden ev, para dileniyorum. Sanıyorlar ki benim borçlarım yüzünden, bana kefil oldun da da haciz geldi. Bilmiyorlar ki benim olan mallarıma, Melek'ten aldığın imzalarla çöktün. Oturduğun evin inşaatı için çekilen kredileri ödemedin ve bu yüzden... Ve her şeyden önemlisi sevgili kardeşim; Benim de 3 tane çocuğum, bir ailem, bir itibarım var. Şahsiyetim, vicdanım, merhametim, adaletim, şerefim ve namusum var. Yani sende noksan olan çok şey var. Sen, seni tanımayanlara alkışlatmaya devam et kendini. Ben, beni tanıyanlarla, senin için yıllarca neler yaptığımı, nelere siper olduğumu bilenlerle rahat ve huzur içindeyim.

