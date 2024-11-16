Mehmet Ayan yazdı: Üçüncü penaltıcı kim?

"Nasıl berabere kalırız ya!" diyebileceğimiz bir oyun yoktu Kayseri'de.

9 numarasız oyun tercihine itiraz etmem; etmedim. Beğenmeyebilirsiniz bu yöntemi... O da size döner "ülkende 9 numara mı var, ya da yurtdışındaki oyuncularınızda" der; apışıp kalırsınız.

Kaldı ki Enes Ünal 65'te oyuna girdikten sonra bir parça santraforlu hale büründük; etkinliğimiz de arttı rakip kalede.

Neyse konumuz oyun ya da skor değil. Bu takım her türlü (hiç de hak etmediği) B Ligi'nden A Ligi'ne (bence direkt) çıkacaktır.