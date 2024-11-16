Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurt sürüsü traktörün etrafını sardı! O anlar kameraya yansıdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktörle tarlasını süren Ali Yaman’ın etrafını kurt sürüsü sardı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uzunbeyli Mahallesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. Bir anda çok sayıda kurdun arasında kalan Yaman, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Mahallede kurt dışında domuz gibi yabani hayvanların da tehdit oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, geceleri dışarıya çıkmaktan korktuklarını söyledi.