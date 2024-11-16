Mustafa Denizli: Bu şartlar bizi grup birincisi yapar

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler'i ağırladı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

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"BU ŞARTLAR BİZİ GRUP 1.Sİ YAPAR" Grup birinciliğini garantiledik diyebiliriz. Bu grupta matematik ön plana çıkmaz. Bu şartlar bizi grup birincisi yapar. Türkiye tartışmasız bu grubun en iyi takımı. Tartışmamız gereken şey "Biz niye B Grubu'ndayız?". Türkiye'nin C'ye gitmesi anormal bir hadiseydi, Türkiye Avrupa futbolunda 16 içinde yer almıyorsa tartışmamız gereken şey o. 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Grup birinciliğini garantiledik diyebiliriz. Bu grupta matematik ön plana çıkmaz. Bu şartlar bizi grup birincisi yapar. pic.twitter.com/yBdbbOW0mh — HT Spor (@HTSpor) November 16, 2024

"HİÇ KİMSE GARANTİ EDEMEZ" Kerem'in Benfica ve milli takımda iyi bir grafiği var. Takımın en golcüsü hüviyetinde şu anda. Penaltıyı kullanma özgüvenini kendinde gördü. Kritik bir pozisyonda penaltı kaçtıktan sonra senin gol yemeyeceğini hiç kimse garanti edemez. Bu arada bir gol yesen gruptan lider çıkma şansın da son derece düşük olur. Böyle bir tabloda Kerem'in kullanmaması lazımdı. REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Kritik bir pozisyonda penaltı kaçtıktan sonra senin gol yemeyeceğini hiç kimse garanti edemez. Bu arada bir gol yesen gruptan lider çıkma şansın da son derece düşük olur. pic.twitter.com/QGO7CvluTc — HT Spor (@HTSpor) November 16, 2024

"HAFIZAMIZDAKİ GALLER DEĞİL" Bu Galler hafızamızdaki Galler değil. Galler bir ara hem Premier Lig'de hem milli takımda çok ciddi başarılı futbolcular barındıran bir takımdı. Türk futbol kamuoyuna sorsan "Şu andaki Galler takımından kimi beğeniyorsun?" diye, bir tane isim sayamaz. Ryan Giggs, İngiltere'de yıllarca Manchester United'ın sembolü olmuş bir isimdi. Olmazsa olmaz dediğimiz bir isim yok, sıradan bir takım. 📺 Köşe Vuruşu



🗣️ @mehmetayan75: Bu Galler bizim hafızamızdaki Galler değil.



🎙️ Mustafa Denizli: Değil tabii. Galler bir ara hem Premier Lig'de hem milli takımda çok ciddi başarılı futbolcular barındıran bir takımdı. Türk futbol kamuoyuna sorsan "Şu andaki Galler kimi… pic.twitter.com/fQXSWYuWGw — HT Spor (@HTSpor) November 16, 2024

"ARDA PSİKOLOJİK OLARAK MUTLULUK YAŞAMIYOR" Arda, Real Madrid'den gelişlerinde eskisi gibi moral değerleri üst düzeyde gelmiyor artık. Orada psikolojik olarak bir mutluluk yaşamıyor. Formayı kaparım umudu azalmış vaziyette. Rakipleri arttı, takım performansı düştü. Takım performansı daha yüksek olduğu dönemde daha fazla süre alırken, takımı kötü giderken daha az süre alması olumsuz etki yapar. 📺 Köşe Vuruşu



🗣️ @mehmetayan75: Arda'da az oynamaktan kaynaklı "hamlık" var mıydı?



🎙️ Mustafa Denizli: O doğaldır. Arda, Real Madrid'den gelişlerinde eskisi gibi moral değerleri üst düzeyde gelmiyor artık. Orada psikolojik olarak bir mutluluk yaşamıyor. pic.twitter.com/Cs26XZC5bR — HT Spor (@HTSpor) November 16, 2024