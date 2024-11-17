2024 Kainat Güzeli (Miss Universe 2024) seçildi: Yeni Kainat Güzeli Danimarkalı Victoria Theilvig
Meksika'da düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe 2024) kazananı belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu. Theilvig, yarışmaya "Tarih yazmak istiyorum ve bu gece de bunu yapıyorum" sözleriyle damga vurdu. Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman ise dereceye giremedi
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2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Yeni Kainat Güzeli, Danimarkalı Victori Kjær Theilvig oldu.
2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) Theilvig, tacını, 2023 Kainat Güzeli seçilen Nikaragualı Sheynnis Palacios'tan aldı.
126 adayın taç mücadelesi verdiği yarışmayı ünlü oyuncu Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo sundu. Finalde ise ünlü şarkıcı obin Thicke sahne aldı.
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21 yaşındaki Victori Kjær Theilvig, Danimarka'dan seçilen ilk Kainat Güzeli olarak tarihe geçti. 2004 yılında Danimarka'nın Gribskov bölgesinde doğan Theilvig, Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü.
İşletme ve pazarlama alanında eğitim alan yeni kraliçe, profesyonel dansçı olarak birçok ödül kazandı. Avukat olmayı hedefleyen Theilvig, düzenli ruh sağlığı desteği ve hayvan hakları savunuculuğu yapıyor.
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Danimarka'nın en prestijli ulusal güzellik yarışması olan Miss Denmark'a giren Theilvig, 2022'de Miss Grand International'ın ilk 20'sine girdiğinde uluslararası ün kazanmıştı.
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"TARİH YAZIYORUM"
Son beşe kaldığında liderlik ve dayanıklılık gibi çeşitli konularda sorularla karşılaşan Theilvig, kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulduğunda, hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Her günü yaşıyorum" dedi.
Daha sonra izleyenlere ne söyleyeceği sorulduğunda Theilvig; "Nereden gelirseniz gelin, savaşmaya devam edin" çağrısı yaptı ve ekledi:
"Bugün burada duruyorum, çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece de bunu yapıyorum."
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AYLİZ DUMAN DERECEYE GİREMEDİ
Yarışmada ülkemizi temsil eden Ayliz Duman, dereceye giremedi. Duman, final gecesinin ardından; "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" açıklamasını yaptı.
20 yaşındaki Ayliz Duman, hakkındaki "estetikli" yorumları için yarışma öncesi şu ifadeleri kullanmıştı:
"Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu."