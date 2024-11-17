2024 Kainat Güzeli (Miss Universe 2024) seçildi: Yeni Kainat Güzeli Danimarkalı Victoria Theilvig

"TARİH YAZIYORUM"

Son beşe kaldığında liderlik ve dayanıklılık gibi çeşitli konularda sorularla karşılaşan Theilvig, kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulduğunda, hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Her günü yaşıyorum" dedi.

Daha sonra izleyenlere ne söyleyeceği sorulduğunda Theilvig; "Nereden gelirseniz gelin, savaşmaya devam edin" çağrısı yaptı ve ekledi:

"Bugün burada duruyorum, çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece de bunu yapıyorum."