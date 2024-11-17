Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili değerlendirmede bulundu. Uçum paylaşımında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi.

Ülke liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir.

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Sayın Bahçeli’nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecridinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclis'in DEM grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir.