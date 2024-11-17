Yarının yıldızları Habertürk'te: Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta henüz amatör müzik kariyerinin başındayken şöhreti tadan birini; Mustafa Acar'ı konuk etti.

Mustafa 23 yaşında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde İşletme bölümünden mezun. Kendi deyimiyle, okumakla pek arası yok ancak müzik kariyerinde oldukça üretken.

Hepimiz Mustafa Acar'ı 5 yıl önce viral olmuş bir videosuyla tanıdık. Kahraman Deniz'in 2018 yılında çıkardığı "Böyle Sever" adlı eseri evindeki bir kamera karşısında söyleyen Mustafa, odaya babaannesinin girmesiyle bir an odak sorunu yaşasa da profesyonelliğini bozmadan şarkıyı söylemeye devam ediyor. Video akmakta. Ve sonra sevgili babaannesinin, "Namaz kıl önce namaz, illa ki namaz, çünkü farz bize" sözlerini duyuyoruz. Mustafa, "Tamam" diyerek videoyu kapatıyor. Bu 26 saniyelik şaheser, zihinlerimizin bir köşesinde ilk günkü güncelliğinde yaşamaya devam ediyor.

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Yüz binlerce kez izlenen, paylaşılan, sohbeti edilen bu videonun ardından Mustafa kendi YouTube kanalında bir video paylaşımı daha yapıyor: "Böyle Sever - Babaannesiz Cover"

425 bin kez izleniyor bu video.

Zaten röportajımızın öncesinde, sırasında, arasında ve sonrasında; yani Mustafa ile tüm çekim sürecinde ne kadar pozitif bir insan olduğunu gördüm. Ancak çıkardığı beş şarkı melankolik, biraz puslu şarkılar. Bunun sebebi olarak Mustafa, günlük hayatında hiç hareketli bir şarkı dinlemediğini gösteriyor.