Spor yazarları Türkiye-Galler maçını değerlendirdi!

"GEREKLİ OLAN GURURU YAŞATACAKLARDIR"

Ahmet Selim Kul (HT Spor): Umarım sadece göreve gelmek için Montella’ya saldıranlar yeniden hortlamaz. Sadece yakın olduğu teknik adamı göreve getirmek için basın mensupları futbolun gerçekleriyle alakası olmayan eleştiriler yapmaz. Gelişmekte olan, keyif veren iyi futbol oynayan bir milli takımımız var ve Montella göreve geldiği günden bu yana ilk kez kazanması gereken bir maçta takımını hedefe götüremedi... Üstelik tabii ki üst lige çıkma coşkusunu evimizde yaşamak güzel olurdu lakin telafisi olan bir karşılaşma oynadık. Ve böyle direkt rakibimizle oynadığımız bir maçta rakibin yarısının da Premier Lig’in iyi futbolcularından oluştuğunu düşünürsek kaybetmemek de çok değersiz sayılamaz. Eminim ki Montella ve öğrencileri Karadağ’da bize gerekli gururu yaşatacaklardır.