Galatasaray'da ufukta ayrılıklar var

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup olan Galatasaray iki kulvarı da hesaplayarak adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar bu nedenle ilk 11’den herhangi bir oyuncunun devre arası satışına sıcak bakmıyor.

Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi oyuncularına ilgi bulunsa da Galatasaray yönetimi yıldızlarını elinde tutma kararı aldı. Buna rağmen sarı-kırmızılılar için Ocak 2025’te ise ufukta ayrılıklar da görünüyor.

Bu sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Hakim Ziyech’in menajeri oyuncusuna MLS’ten takım bakıyor. Uzun süre top koşturduğu Ajax’a dönmek isteyen Faslı futbolcu için bu noktada da temaslar kuruluyor.

Galatasaray’a devre arasında veda edebilecek olan diğer bir isim Yusuf Demir… İsviçre vatandaşı olması nedeniyle yabancı statüsünde sayılan genç futbolcunun düzenli oynama fikri öne çıktı.

Bu sezon üçüncü stoper konumuna gerileyen ve formayı bir daha alamayan Victor Nelsson’a da talipler var.

Galatasaray’ın yıllık ücret teklifini kabul etmeyen Danimarkalıyla Real Betis ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar İspanyol kulübünün teklifine göre hareket edecek. Betis, Nelsson için cazip bir teklif yaparsa Danimarkalı stoperle de yollar ayrılabilir.