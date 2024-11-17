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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ufukta ayrılıklar var - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ufukta ayrılıklar var

        Galatasaray hem devre arası hem de gelecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Ocak 2025'te ise ufukta ayrılıklar görünüyor

        Giriş: 17.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:01
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        Ufukta ayrılıklar var
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        Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup olan Galatasaray iki kulvarı da hesaplayarak adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar bu nedenle ilk 11’den herhangi bir oyuncunun devre arası satışına sıcak bakmıyor.

        Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi oyuncularına ilgi bulunsa da Galatasaray yönetimi yıldızlarını elinde tutma kararı aldı. Buna rağmen sarı-kırmızılılar için Ocak 2025’te ise ufukta ayrılıklar da görünüyor.

        Bu sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Hakim Ziyech’in menajeri oyuncusuna MLS’ten takım bakıyor. Uzun süre top koşturduğu Ajax’a dönmek isteyen Faslı futbolcu için bu noktada da temaslar kuruluyor.

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        Galatasaray’a devre arasında veda edebilecek olan diğer bir isim Yusuf Demir… İsviçre vatandaşı olması nedeniyle yabancı statüsünde sayılan genç futbolcunun düzenli oynama fikri öne çıktı.

        Geçen sezonu Basel’de tamamlayan Yusuf’un forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakılıyor.

        Bu sezon üçüncü stoper konumuna gerileyen ve formayı bir daha alamayan Victor Nelsson’a da talipler var.

        Galatasaray’ın yıllık ücret teklifini kabul etmeyen Danimarkalıyla Real Betis ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar İspanyol kulübünün teklifine göre hareket edecek. Betis, Nelsson için cazip bir teklif yaparsa Danimarkalı stoperle de yollar ayrılabilir.

        Ayrılıkları gündemde olan Kerem Demirbay ve Elias Jelert için ise henüz net bir karar verilmiş değil.

        Jelert için Ismail Jakobs’un sakatlık problemi sonrasında oynama fırsatı doğdu. Okan Buruk 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenen genç sağ beki test etmek istiyor.

        Az forma şansı bulduğu için mutsuz olan Kerem Demirbay ise milli maç arası sonrasında da 11’e giremezse ayrılmak isteyebilir.

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