Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine TIR'ın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman balyası yüklü TIR, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

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İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Şehidimizin makamı ali olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” dedi.