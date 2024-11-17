Okan Buruk'tan transfer, Jelert, Muslera ve Sara sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor'da %100 Futbol Özel yayınında soruları yanıtladı. Başarılı teknik adam birçok konuya açıklık getirirken Galatasaray'ın bu sezonki Jelert ve Sara transferlerini de değerlendirdi. Okan Buruk son dönemde kendisi hakkında çıkan Roma iddialarını da cevapladı. Muslera'nın sezon sonu takımdan ayrılma ihtimalini de değerlendiren Buruk, Jose Mourinho'nun açıklamaları hakkında da stratejik ifadelerini kullandı.

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İşte Okan Buruk'un sözleri: "SARA İÇİN ÇOK YÜKSEK PARALAR TALEP EDİLMİŞTİ" "Sara bizim Nisan ayında... Mart-Nisan gibi çalışmalara başladık bu sezonla ilgili oradaki geniş listemizde bizim Emre Utkucan ve ekibinin hazırladığı listede yer alan bir oyuncuydu. Orada çok net bir sıra yoktu. Orada 8 numara oynuyordu. Ben mesela Norwich'in kiralık oyuncu departmanına bakan biri vardı onunla da konuşmuştuk. O mesela 6 oynuyor 8 oynuyor 10 oynuyor ve kanatlarda oynuyor demişti. Ortalama koşu mesafesi 13 kilometre demişti. Yani biz Sara'nın kulübüyle çok önceden görüşmeye başlamıştık ama çok yüksekten geldiler. Aslında şu anda aldığımız paralara belki çok yüksek diyorlar ama kulübü çok yüksekten geldi. Çalışkan ve çok profesyonel bence Brezilya Milli Takımı'na aday bir futbolcu Sara."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Gabriel Sara, bence çok değerli bir oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na aday görüyorum."



🗣️ Okan Buruk: "Gabriel Sara için başta daha yüksek paralar talep edilmişti. Çalışkan ve genç bir oyuncu bence de oraya aday." pic.twitter.com/rAzcfYPmZy — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 ZAHA, TETE VE NDOMBELE TRANSFERLERİ "Kağıt üstünde geçen sene Ziyech ve Zaha'yı almaz mısınız? Alırsınız, yani sezon başı bu tür önemli oyuncuları. Tete daha genç Tete bizim için yatırım gibi yaşı genç serbest statüde geliyor. Yine Davinson önemli bir transferdi bence. Davinson'u aldık. Ndombele bence çok iyi bir oyuncu bu sene de çok iyi oynuyor. Ndombele bizde sezon başı yapmadan gelmişti daha sonra birkaç maç oynadı ama takımın şeyini hiç bozmadı. İyi bir insandı ve iyi bir oyuncuydu."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Kağıt üstünde geçen sene Ziyech ve Zaha'yı almaz mısınız? Alırsınız, Tete de biraz yatırım amaçlıydı. Keza Davinson önemli bir transferdi. Ndombele de iyi bir insan ve iyi bir oyuncuydu aslında." pic.twitter.com/n7pAhSvhur — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "TOTTENHAM 10 KİŞİ KALMASA DAHA İYİ OLACAKTI" "Tottenham 10 kişi kalmasaydı daha iyi olacaktı bizim için. Benim zamanıma da bakıyorum şimdiye de bakıyorum bu kadar önemli bir takıma karşı... İnsanlar şunu da söyleyebilir yani full ilk 11'i ile çıkmadı diyebilir ama yine oyuncu kalitesi olarak çok üst düzey oyunculara sahipler. Son'la başladı Maddison'la başladı. Böyle bir rakibe karşı inanılmaz üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum gözümün içi gülüyor. Bence ülkeyi psikolojik olarak yukarı çektik."

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🗣️ Okan Buruk: "Tottenham, 10 kişi kalmasaydı daha iyiydi. Böyle bir rakibe karşı inanılmaz üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Bence ülkeyi psikolojik olarak yukarı çektik." pic.twitter.com/ubYeW4dLqK — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "RIGAS'IN SON İKİ MAÇINA BAKIN" "Rigas'ın sonraki iki maçına bakın. Frankfurt 80'de atabildi. Kapanan bir takım. 3'te 3 ile gelen Anderlecht ile 1-1 berabere kaldılar. Türkiye'de küçümsendiği gibi bir takım değil. O maç 0-0 bitse kapandı, açamadım dersin. 2-0 öne geçmişsin, 2-2'ye gelmesi bizi üzen. Bu adamlar ilk golde ona çarptı, ona çarptı, o vurdu, gol. Direkten vurdu, önüne düştü, gol. Futbolun içinde bunlar var ama rakibi oraya getirmemek lazım. Stadyum atmosferi de çok kötüydü. Hazırlık maçı gibi. Ben 70 bin seyircili deplasmanı tercih ederim. Olimpiyat Stadyumu da Türkiye'nin en kötü stadyumu. Orada havaya giremiyorsun. 70 bin rakip seyirci, oyuncumu da motive ederim."

"ICARDI'Yİ ZEMİN SAKATLADI DİYEMEYİZ" "Zemin sakatlamadı tabii ki... Fiziksel şartlar orada en iyi şeyinde değildi Icardı. Son haftası onun için zor geçen bir haftaydı. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz. Bizim stadın biraz zemini zor çok kapalı olmasından dolayı. Başkanımıza ve yönetim kuruluna da teşekkür etmek lazım. Zemin için de yeni yatırımlar yapıldı, makineler yenilendi. Bu sene mesela çimlere hastalık geldi, toparlamaya çalışıyorlar. Bundan sonra daha da iyi olacaktır."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Icardi'yi direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz. Son haftası da biraz onun için zor geçmişti. Zemin için de yeni yatırımlar yapıldı, makineler yenilendi. Bu sene mesela çimlere hastalık geldi, toparlamaya çalışıyorlar." pic.twitter.com/tBqD8XQOEf — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 JELERT TRANSFERİ "Biz genç bir oyuncu aldık 2003 doğumlu, potansiyelli bir oyuncu Jelert. Orada yarışıyor forma için girdiği maçlarda iyi oynadığı maçlar da oldu. Tabii ki onu oynatacağız, ilk 11'de de oynatacağız. Bize karşı da oynamıştı daha önce Danimarka Milli Takımı'nda da oynadı. Bu yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çok maça çıktı. Orada bir yarış var." 📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Elias Jelert, potansiyelli bir oyuncu ve forma için yarışıyor. Onu oynatacağız. Bu yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çok maça çıktı." pic.twitter.com/NG8BLzgLwB — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 "MUSLERA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR" "Muslera bence insan olarak da çok seviyorum çok iyi bir sporcu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene de bırakmayı düşünüyordu ama biz onun devam etmesini istedik bu sene de birinci önceliğimiz Muslera'ydı. Fiziksel olarak çok çalışkan ve çok hazır. Performansında hiçbir değişiklik görmüyorum ben seneye de devam etmesini isterim. O tür oyuncular çok önemli oluyor."

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ @sinecakir: "Muslera, bu sezon biraz eleştiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?"



🗣️ Okan Buruk: "Kendisini ben insan olarak seviyorum. Geçen sene de bırakmayı düşünüyordu ama biz devam etmesini istedik. Bizim birinci önceliğimiz hep onunla devam etmek." pic.twitter.com/ffSvnxjPYO — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 ROMA'DAN TEKLİF GELDİ Mİ? "En çok nerede olmak istersin desen herhangi bir teknik direktöre, Premier Lig dersin. İtalya benim için İtalyanca bildiğim için avantaj. Orası da bir yol. Benim bir konuşmam olmadı. Benim zaten yok. Galatasaray'dan bu dönemde öyle bir şey olsa bile ayrılmam. Direkt olarak bana gelen bir şey var. Endirekt var mı bilmiyorum." 📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Her teknik adam Premier Lig'de olmak ister. Roma'dan teklif almadım, zaten bu dönemde Galatasaray'dan ayrılıp gitme durumum olmaz." pic.twitter.com/ofKWSawlc6 — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024 MOURINHO SÖZLERİ "Jose Mourinho'yu dünyadan biliyoruz. Ne yapıp yapmayacağını da çok iyi biliyoruz, değişik ve renkli bir karakter. Premier Lig'de de kavgaları var. İtalya'da birçok maç saha kenarından hakemlerin kart gösterdiği oldu. Avrupa Ligi'nde kart gördü. Özel ve çok önemli, değerli bir teknik direktör. Teknik direktör isimlerini saydığınızda en önemlilerden biri o. Onu tanıyıp analiz etmek gerekiyor. Her dediği, söylediği gibi değil, stratejik. Ben daha kendimde çizgimde kalmayı seven biriyim. Hepimiz çok değerliyiz futbolun içinde teknik adamlar, futbolcular, taraftarlar. Zevkli yanı da bu işin içindeki çekişme, şaka, espri..."

📺 %100 Futbol Özel



🗣️ Okan Buruk: "Jose Mourinho'yu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Renkli bir karakter ve en önemli teknik direktörlerden biri. Onun her dediğini de söylemek istediği gibi düşünmemek lazım." pic.twitter.com/Rk2PYiZ4NH — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024