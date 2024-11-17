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        Haberler Dünya Ortadoğu Türkiye'den İsrail'e ret: Türk hava sahasını kullanmak istediler! - En son haberler | Dış Haberler

        Türkiye'den İsrail'e ret

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:59 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:54
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        Türkiye'den İsrail'e ret
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        Yetkililerden alınan son dakika bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

        Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.

        İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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