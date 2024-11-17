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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya olay sözler! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya olay sözler!

        Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yla olaylı ilişkisi nedeniyle bu sıralar gündemden düşmüyor. Son olarak ikili arasındaki sürece Arjantinli yıldızın menajeri de dahil oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:58
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        • 1

          Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ilişki nedeniyle dünyanın gündemini meşgul eden Mauro Icardi ile ilgili İtalyan basınında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

        • 2

          İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Arjantinli golcünün hayatında Wanda Nara'nın yarattığı travmalara değinirken, oyuncunun menajeri Pino Elio Letterio da Sabah yazarı Levent Tüzemen'e konuşarak bilgilerin doğruluğunu vurguladı.

        • 3

          "G.SARAY'A GELİŞİNDE KATKI YAPMADI"

          Letterio, Longari'nin dikkat çektiği, 'Icardi'nin Galatasaray'a gelişinde etkisi olmadığı' bilgisi için, "Transferde Galatasaray çok istekliydi. Görüşmelerde anlaşma sağlandı. Wanda katkı yapmadı ama çevresine, 'Onu ben ikna ettim' dedi" yorumunu yaptı.

        • 4

          "KARİYERİNDEKİ EN DOĞRU TERCİH"

          Letterio sözlerine şöyle devam etti: Galatasaray, Icardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik.

        • 5

          Ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu.

        • 6

          87 MAÇ, 83 GOL KATKISI!

          Galatasaray'da 3. sezonunu yaşayan Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 87 maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.

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