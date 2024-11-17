Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
Devre arasında kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu listesine aldı.
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Süper Lig'in ilk 12 haftasını liderin 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında hücum hattına takviye yapmak için kollarını sıvadı.
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Önceliği kanat bölgesine veren siyah-beyazlılar, arayışlarını sürdürürken Eyüpspor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu ismi de gündeme geldi.
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Beşiktaşlı kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken ara transfer döneminde Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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Eyüpspor'la bu sezon 12 maça çıkan Ahmed Kutucu, bu maçların tamamında ilk 11'de başlarken 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor ile 1. Lig'de ise 22 maçta 14 gol, 4 asist üretirken şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
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Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları kadrosuna çağrılsa da sakatlığı nedeniyle çıkarılmak zorunda kalmıştı.
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Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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