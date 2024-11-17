En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası: "Anlaşma yakın!"
Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Youssef En-Nesyri'nin, Al-Nassr'a imza atmak üzere olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı golcü futbolcu Youssef En-Nesyri için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
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Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.
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Faslı forvet ile sözleşme görüşmelerini ilerletmek amacıyla Al-Nassr kulüp yetkililerin İstanbul'da olduğu vurgulandı.
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Fenerbahçe'nin de Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia ediliyordu.
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En-Nesyri için daha önce de İspanya'dan eski kulübü Sevilla'nın adı gündeme gelmişti.
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FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Sarı-lacivertlilerin bonservisine 19.5 milyon euro ödediği En-Nesyri'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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