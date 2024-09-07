Sonbahar detoksuna hazır mısın? Bu tariflerle bağışıklığı güçlendir, karaciğeri temizle, yağ yakımını başlat!
Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte, çoğu insan tatil dönemi için hazırladığı vücudunu sonbaharın gelişiyle birlikte muhafaza etmek isteyecektir. Peki, sonbahar detoksunun önemi nedir, neler yapmalıyız?
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Sonbahar resmen geldi ve çoğumuz yeni mevsimin gardırobumuz üzerindeki etkisi konusunda heyecanlansak da, çok azımız kışa hazırlanmak için beslenmemizi nasıl ayarlayacağımızı düşünüyor. Ağaçların yapraklarını dökmeye başladığı dönemde, sonbahar ve kış aylarına karşı dayanıklılığımızı artırmak için bünyemizdeki toksinlerden arınıp temizlenmenin tam zamanıdır.
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Eylül ayı detoks için en uygun zaman mı?
Eylül ayı geleneksel olarak detoks zamanıdır; ancak Naturopatik Beslenme Uzmanı Amy Huggins'in açıkladığı gibi, hafif bir sonbahar temizliği sizi bu kış öksürük ve soğuk algınlığından uzak tutabilir.
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Geçtiğimiz ayki Sonbahar Ekinoksu, sıcaklık, enerji ve iklimde bir değişimin habercisiydi. Antik çağlardan beri bu mevsim değişikliği, iyi sağlığı desteklemek, temizlenmek ve arınmak için önemli bir zaman olarak kabul edilmiştir.
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Detoks yapmaktan ne anlıyoruz?
Detoks terimini, ulusun topluca ve umutsuzca kalorileri kısıtlayarak veya yorgun karaciğerleri temizlemek ve şişkinliği yok etmek için şüpheli kokulu çaylar içerek tatil sezonunun aşırı şımartma hasarını geri almaya çalıştığı Ocak ayıyla ilişkilendirebilirsiniz. Ancak nazik bir sonbahar temizliği de aynı derecede önemlidir; kışı güçlü bir bağışıklık ve zihin berraklığıyla karşılamamızı sağlar.
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Sonbahar detoksunun faydaları nelerdir?
Sonbahar detoksunun faydaları arasında iltihabı azaltmak, sindirimi dinlendirmek, solunum sorunlarına yardımcı olmak, aşırı yağ ve şişkinliği azaltmak ve vücudu alkalize etmek (vücudunuzun suyu emmesini kolaylaştırarak hidrasyonunu artırabilir) yer alır. Bağışıklığı şimdi güçlendirmek, yılın ilerleyen zamanlarında öksürük ve soğuk algınlığına daha az eğilimli olmamızı sağlayacaktır.
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Detoks aç kalmak değildir!
Dikkat etmeniz gereken bir konuda detoksun, açlık ve yoksunluk anlamına gelmediğini bilmenizdir. Diyetinizde yapacağınız birkaç değişiklik, yılın geri kalanında refahınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
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Sonbahar olumsuz düşüncelerden kurtulma zamanıdır!
Çin 5 elementinde sonbahar, zihni, organizasyonu ve istikrarı yöneten metal elementiyle ilişkilendirilir. Bu zaman (içeriyi yansıtmakla ilgilidir) aynı zamanda keder ve üzüntü duygularıyla da ilişkilendirilir; bu yüzden bize hizmet etmeyen olumsuz duyguları bırakmak, büyüme ve iyileşme için zorunludur. Duyguları günlük tutarak işlemek ve serbest bırakmak, yeni enerji için alan yaratmanın güçlü bir yoludur.
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Duygusal ve fiziksel temizlik el ele gidiyor gibi görünüyor. Vücudumuzdan toksinleri attığımızda, depolanmış toksik duyguları da serbest bırakırız ve bu da hem vücudumuzda hem de zihnimizde daha hafif hissetmemizi sağlar.
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Lif ağırlıklı diyet dönemi
Sonbahar detoksu, geleneksel olarak yılın bu zamanı ile ilişkilendirilen hayati organlar olan akciğerlere ve kalın bağırsağa odaklanmalıdır. Yeterli su içmek ve lif açısından zengin sebzelerden oluşan bir diyet yapmak, bağırsakların hareket etmesini sağlar ve bu da detoksifikasyon (vücudumuzda biriken toksinleri atmak için uyguladığımız bir tür diyettir) sürecinin anahtarıdır.
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SONBAHARDA DETOKS NASIL YAPILIR?
Soğuk pişmemiş yiyecek alımınızı azaltın ve çoğunlukla ısıtılmış yiyecekleri tüketin. Meyve porsiyonlarınızı günde 2'ye düşürün; elma ve armut tercih edin.
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İlkbahar ve yaz yeşilliklerini kök sebzelerle değiştirin!
Balkabağı, yer elması, tatlı patates, havuç, pancar, şalgam ve rezene (sizi tok tutan lezzetli ve ısıtıcı yemekler için şu çorba tariflerini deneyin: Tatlı patates, hindistan cevizi ve kırmızı mercimek veya havuç, hindistan cevizi ve kişniş)
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En az 2 litre su tüketin!
En az 2 litre su için. Sabah kalktığınızda yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı çiğ elma sirkesi için. Bu uygulama karaciğeri temizler, sindirimi hızlandırır ve yağ yakımını destekler.
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Sonbahar baharatlarını tüketin!
Büyük bir tencere organik kök sebze çorbası yapın ve gün boyunca yudumlayın. Sindirimi kolaylaştırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak için tarçın, karanfil ve hindistan cevizi gibi sonbahar baharatlarını kullanın.
Kaynak: Balancegarden