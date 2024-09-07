Sonbahar detoksuna hazır mısın? Bu tariflerle bağışıklığı güçlendir, karaciğeri temizle, yağ yakımını başlat!

Lif ağırlıklı diyet dönemi

Sonbahar detoksu, geleneksel olarak yılın bu zamanı ile ilişkilendirilen hayati organlar olan akciğerlere ve kalın bağırsağa odaklanmalıdır. Yeterli su içmek ve lif açısından zengin sebzelerden oluşan bir diyet yapmak, bağırsakların hareket etmesini sağlar ve bu da detoksifikasyon (vücudumuzda biriken toksinleri atmak için uyguladığımız bir tür diyettir) sürecinin anahtarıdır.