İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı

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Bundan 5 yıl önce Türkiye’de yatırım için kolları sıvayan fakat çeşitli nedenler yüzünden bu hamleden vazgeçen Volkswagen (VW), Türkiye’de ürettiği ilk modelini tanıttı.

Alman markadan Türkiye mesajı Haberi Görüntüle

Evet yanlış okumadınız! VW’nin Türkiye’de kendine ait bir fabrikası bulunmuyor, fakat şirketin bir modeli Türkiye’de üretilerek dünyaya ihraç ediliyor.

Bu model ise markanın hafif ticari modeli Transporter. Ford ile Volkswagen'in 2018 yılında yaptığı işbirliği kapsamında, Ford Otosan Volkswagen'in hafif ticari araçlarının üretiminden de sorumlu oldu.

Bu çerçevede, VW Transporter’ın yeni nesli Otosan fabrikalarında Ford Transit Custom ile aynı altyapıda üretilmeye başlandı.

REKLAM Türk mühendis ve işçilerin emeği ile üretilen ilk Volkswagen olan yeni Transporter’ın lansmanı ise, Avrupa’nın en büyük ticari araç fuarı olan ve Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2024’te yapıldı. BOYUTLARI BÜYÜDÜ Yapılan açıklamaya göre, yeni Transporter'da yükleme hacmi yüzde 10'dan fazla artarak 5,8 m3'e ulaştı. Uzun şasi ve yüksek tavanlı Panel Van versiyonunda bu değer 9,0 m³'e kadar çıkıyor. Maksimum taşıma kapasitesi ise 1,33 tona ulaşmış durumda. Türkiye'de üretilen Transporter’da yedi farklı motor seçeneği sunuluyor. Bunların üçü turboşarjlı dizel (TDI), bir plug-in hibrit tahrik (eHybrid) ve üçü elektrikli (e-Transporter ve e-Caravelle) motor seçeneği olarak seride yer alıyor.

TDI motorlar 81 kW (110 PS), 110 kW (150 PS) ve 125 kW (170 PS) güç üretiyor. 125 kW TDI versiyon 8 ileri otomatik şanzımanla sunulurken, 110 kW TDI için 6 ileri manuel şanzımana alternatif olarak isteğe bağlı otomatik şanzıman da mevcut. 110 kW ve üstü TDI modelleri, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile tercih edilebiliyor. REKLAM ID. BUZZ EKİM'DE TÜRKİYE'DE Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, IAA Transportation 2024 fuarında yaptığı açıklamada, yeni Transporter, yeni Caravelle, yeni California, ID.Buzz GTX, Multivan e-hybrid 4MOTION, Caddy plug-in hybrid ile markanın bugüne kadarki en geniş ürün gamına ulaştığını, sadece ticari çözümlerle değil, sunduğu ‘lifestyle’ çözümlerle de tüm müşteri beklentilerini karşılar seviyeye geldiğini, bu nedenle 2025 yılına marka olarak daha pozitif baktıklarını belirtti.

Şenyücel, yeni Transporter'in Aralık ayında Türkiye'de van gövde tipiyle satışına başlanacağını, Caravelle'in ise 2025'in ilk çeyreğine bayilerde yerini alacağını bildirdi. Markanın tamamen elektrikli araç platformunda üretilen ID.Buzz modelinin, ID.Buzz Pro ve Cargo versiyonlarını Ekim ayında Türkiye’de satışa sunacaklarını belirten Senyücel, Yeni ID.Buzz modeliyle geniş bir müşteri kitlesi hedeflediklerini ifade etti. Yeni Transporter'ın IAA Transportation 2024'te yapılan lansmanına, Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel birlikte katıldılar. MANİSA'DA ÖNCE ŞİRKET KURDU SONRA VAZGEÇTİ 2015 yılında patlak veren dizel skandalı sonrası yüzünü elektrikli otomobillere çeviren Volkswagen, 2018 yılı sonunda ise Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellerine ayırması nedeniyle içten yanmalı modellerini üreteceği yeni bir fabrikaya ihtiyaç duymuştu. Şirket, uzun süren araştırmaların ardından yatırım için Manisa'da karar kılmıştı.

Kamyonda hidrojen devri Haberi Görüntüle REKLAM Bu doğrultuda, 2019'da Manisa'da şirket kuran VW'nin, Passat ve Suberb modelleri ile birlikte, Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini de bu fabrikada üretebileceği belirtilmişti. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, Manisa'da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kuran Alman üreticinin, söz konusu fabrikada 4 bin kişi istihdam ederek, yılda 300 bin adet araç üretmesi bekleniyordu. TÜRKİYE YATIRIMINI TAM 4 KEZ ERTELEDİ Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu’nu bahane ederek yatırım kararını askıya alan VW, o tarihten sonra ise yatırım kararı hakkındaki resmi açıklamasını tam 4 kez ertelemişti.

Süreç içinde Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler VW'yi kendi ülkelerine davet ederken, şirketten yapılan açıklamalarda ise yatırım için Türkiye'den başka yer aranmadığı her defasında ifade edilmişti. Fakat, pandemi nedeniyle düşen tüketici talebini öne süren VW, üretim kapasitesini artırmaktan vazgeçtiğini ve dolayısıyla Türkiye'de planlanan fabrika yatırımını da durduğunu 2020’nin yaz aylarında açıklamıştı. Eğer vazgeçmeseydi, Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımın toplam bedelinin 1.4 milyar euroyu bulması bekleniyordu. Sonuç olarak, Türkiye’de yatırımın kıyısından dönem Alman üretici, yeni baştan fabrika yatırımı yapmak yerine, Slovakya'daki faal tesisinin kapasitesini daha düşük maliyetle artırmayı seçti.