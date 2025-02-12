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        Haberler Bilgi Yaşam "Biz şimdi neyiz?" diye düşündüğünüz o dönemin artık bir adı var! Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!

        "Biz şimdi neyiz?" diye düşündüğünüz o dönemin artık bir adı var! Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!

        Hayatınızdaki kişiyle ilişkinizin tam olarak ne olduğunu tanımlamakta zorlanıyor musunuz? Ne sevgili ne de sadece bir arkadaş olduğunuz bu belirsiz durum, günümüz ilişkilerinde sıkça rastlanan bir hâl aldı. İşte bu tür bağlara artık 'situationship' deniliyor. Peki, siz de bir situationship içinde misiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:00
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        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
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        'Biz şimdi neyiz?' sorusunun cevabını arıyorsanız, belki de bir situationship içindesiniz. Günümüz modern ilişkilerinde net tanımlamalar yerine, belirsizlikle yürütülen bağlantılar giderek yaygınlaşıyor. İşte situationship’in ne olduğu ve içinde olup olmadığınızı anlamanızı sağlayacak 5 belirti!

        BİZ ŞİMDİ NEYİZ?

        Arkadaşlık, flört, ilişki, dostluk, ortaklık… İnsanlar arasındaki bağları tanımlamak için her zaman net kelimelere ihtiyaç duyarız. Bu tanımlar, beklentiler oluşturmamıza, sınırlar çizmeye ve hedefler belirlemeye yardımcı olur.

        Ancak bazen her şey kendiliğinden gelişir. Biriyle yakın bir ilişki kurarsınız ama bu ilişki için kesin bir tanım yapmazsınız. İşte tam da bu noktada “situationship” kavramı devreye giriyor.

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        Peki, situationship nedir? Uzman Psikolog Susan Albers, bu kavramın ne anlama geldiğini, sağlıklı bir bağ olup olmadığını ve bir situationship içinde olup olmadığınızı nasıl anlayacağınızı açıklıyor.

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        SITUATIONSHIP NEDİR?

        “Situationship” kelimesini sözlükte bulamazsınız ama popüler kültürde sıkça karşımıza çıkıyor. Kısaca, bir ilişki gibi görünen ancak net sınırları veya resmi bir adı olmayan bir bağı ifade eder.

        Dr. Albers’e göre situationship, belirsizlikle karakterize edilen bir bağdır. Taraflar arasında beklenti veya bağlılık söz konusu değildir, ancak duygusal bir yakınlık mevcuttur.

        Bu tür bağların hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Bir yandan, hem bir ilişkide olmanın bağını hem de bağımsızlığın özgürlüğünü hissedebilirsiniz. Öte yandan, bu belirsizlik, ilişkinin bir yere varmasını engelleyebilir.

        Ayrıca, situationship içindeki belirsizlik, zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. “Beynimiz netliği sever,” diyen Dr. Albers, “Belirsizlik, kaygıya neden olabilir.”

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        SITUATIONSHIP YAŞADIĞINIZI GÖSTEREN 5 BELİRTİ

        Net Etiketler veya Bağlılık Yok

        İlişkinizin adını hiç koymadınız. Birbirinizden beklentileriniz konusunda konuşmadınız ve biriniz ya da ikiniz başka insanlarla da görüşüyor olabilirsiniz.

        Kesin Sınırlar Belirlenmemiş

        Bir ilişkide beklentiler önemlidir. Örneğin, birlikte plan yapıyor musunuz? Birbirinizin özel günlerine dahil oluyor musunuz? Eğer bu konular hiç konuşulmuyorsa, ilişkinizin doğasını anlamak zor olabilir.

        Düzensiz veya Yüzeysel İletişim

        Bazen günlerce hatta haftalarca konuşmadığınız olur. Ya da konuşmalarınız sürekli yüzeysel seviyede kalır. Bu tür iletişim, situationship’in temel özelliklerinden biridir.

        Hayatlarınız İç İçe Geçmiyor

        Birbirinizin ailesi veya arkadaş çevresiyle hiç tanışmadınız. Nerede yaşadığınızı bile bilmiyor olabilirsiniz. Eğer ilişkiniz sadece belirli zamanlarda ve belirli koşullarda var oluyorsa, bu bir situationship olabilir.

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        İlişki Ne İlerliyor Ne de Bitiyor

        Geleceğe dair planlar yapmıyorsunuz. İlişkiniz belirli bir noktaya varamıyor ya da ilişkinin nasıl sonlanacağını kestiremiyorsunuz. Sadece şu an işlediği kadar devam ediyor.

        SITUATIONSHIP’LERİN OLASI RİSKLERİ

        Situationship’ler bazen eğlenceli ve rahatlatıcı olabilir. Ancak, bazı durumlarda sağlıksız bir hale de gelebilir. İşte dikkat edilmesi gereken bazı işaretler:

        Tek Taraflılık: İlişkide taraflardan biri daha çok çaba harcıyor olabilir. Eğer siz devam etmek istiyorsanız ama karşınızdaki kişi aynı şekilde hissetmiyorsa, bu bağ sizin için yorucu hale gelebilir.

        Değer Görmeme Hissi: Karşınızdaki kişi size gerçekten değer veriyor mu, yoksa sadece yalnız kaldığında mı sizi arıyor? Kendinizi sadece bir seçenek gibi hissediyorsanız, bu durum sizi mutsuz edebilir.

        Güvensizlik ve Şeffaf Olmama: Buluşmalarınız hep belirli yerlerde mi gerçekleşiyor? Karşınızdaki kişi, hayatındaki diğer insanlar konusunda ketum mu? Eğer ilişkinizde gizlilik hakimse, burada bir problem olabilir.

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        İletişimden Kaçınma: Gerçek duygularınızı paylaşmaktan çekiniyor musunuz? Ya da karşınızdaki kişi sizinle duygularını hiç paylaşmıyor mu? Bu durum, ilişkinin sağlıksız ilerlediğinin göstergesidir.

        Pasif-Agresif Davranışlar: Belirsizliğin getirdiği kaygı, manipülatif veya oyunbaz davranışlara neden olabilir. Eğer bir taraf sürekli diğeriyle duygusal mesafe kurup sonra tekrar yakınlaşıyorsa, bu bir sorun teşkil edebilir.

        SITUATIONSHIP’TEN NASIL ÇIKILIR?

        Çoğu situationship, net bir kapanış olmadan sona erer. Taraflardan biri iletişimi keser ya da zamanla görüşmeler seyrekleşir. Bu belirsiz son, bazı kişiler için zorlayıcı olabilir.

        Bu yüzden Dr. Albers, doğrudan ve açık bir şekilde iletişim kurmayı öneriyor: “Bir situationship’i sonlandırırken net olmak, süreci daha sağlıklı hale getirir.”

        Ayrıca, bitiş sürecini kendiniz için anlamlı hale getirmek önemlidir. Durumu değerlendirmek, kendi beklentilerinizi ve isteklerinizi gözden geçirmek için bir fırsat olabilir.

        SITUATIONSHIP’LERİN TEKRARLANMASI

        Bazı kişiler için situationship’ler, sürekli tekrar eden bir döngü haline gelebilir. Eğer siz de kendinizi sık sık böyle ilişkilerin içinde buluyorsanız, bunun altında yatan nedenleri araştırmak faydalı olabilir.

        Dr. Albers’e göre, bu tür ilişkiler genellikle bağlanma stillerimizle ilgilidir. “Kaçınmacı bağlanma stiline sahip kişiler, ilişkilerde fazla yakınlaşmaktan kaçınır ve bağımsız olmayı tercih eder,” diye açıklıyor.

        Eğer geçmişteki deneyimleriniz nedeniyle duygusal yakınlık kurmakta zorlanıyorsanız, bu döngüden çıkmak için destek almanız yararlı olabilir.

        NETLİK VE SAĞLIKLI İLİŞKİLER

        Situationship’ler, romantik veya duygusal bağlar içinde olan ancak tanımlanmamış ilişkileri ifade eder. Sağlıklı ve keyifli olabileceği gibi, bazen de kafa karıştırıcı ve yorucu olabilir. Netlik, dürüstlük ve iletişim, herhangi bir ilişkinin temel taşlarıdır. Eğer mevcut bağınız size iyi hissettirmiyorsa, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanarak karar vermek en sağlıklı yoldur.

        Kaynak: Woman's Health Mag, Verywell Mind, Cleveland Clinic

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