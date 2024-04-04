Modern flörtleşme sözlüğü! Ghosting, lovebombing: Bu terimleri duyarsanız şaşırmayın!
Dijital çağın ilişkileri değiştirmediğini söylemek yanlış olur. Bu nedenle insanların aşk hayatları ve onları ifade etme biçimleri de büyük ölçüde değişti. Çoğunluğu İngilizce olan bu kelimeleri özellikle Z kuşağı başta olmak üzere sosyal medyada, günlük hayatta pek çok yerde duyuyoruz. Peki ne demek bu lovebombing? İşte, sizin için hazırladığımız modern flörtleşme sözlüğü!
- 1
Aşk üç harfli bir kelime olabilir ama onu ifade etmek bu üç harfte bitmiyor. Bir zamanlar sadece “karmaşık ilişki durumu” olarak adlandırdığımız çekişmeli süreçlerin hepsi bugün birbirinden farklı tanımlarla anılıyor. Haberimizde sizin için derlediğimiz bu modern flört ifadeleri sayesinde ilişkiniz “soft launch” anındaysa bile bunu kolayca kavrayabileceksiniz! İşte, o terimler…
- 2
“SITUATIONSHIP”
Taahhüt içermeyen, tanımlanmış kuralları olmayan ve tam olarak nereye gittiğini anlamadığınız ilişkiler için kullanabileceğiniz bir terim. Örneğin, üç aylık “situationship” sürecinizi anlatmak bazen üç yıllık ilişkinizi anlatmaktan daha uzun sürebilir. Çünkü işler çok daha karışıktır.
- 3
“LOML”
Açılımı “Love of my life” olan bu İngilizce terim "Hayatımın aşkı" anlamına gelir. Eğer hayatınızın aşkını bulduğunuzu düşünüyorsanız ona “LOML” olarak hitap edebilirsiniz.
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- 4
“RED FLAG”
Şüpheli ve/veya olumsuz olan ve bir ilişkinin sona ermesine neden olabilecek bir özellik veya eylem. Örneğin, birisi hayvanları sevmiyorsa, bu bir red flag olabilir. Bununla beraber red flaglerinizi belirlemek de bunlara sahip birini gördüğünüzde ilişkiye başlamamak için yararlı olabilir.
- 5
“BEIGE FLAG”
Birinin sıkıcı veya ilgisiz görünmesine neden olan bir özelliği tanımlamak için kullanılır. Alternatif olarak, doğası gereği iyi (green flag) veya kötü (red flag) olmayan bir özellik veya tuhaflık anlamına da gelebilir.
- 6
“RIZZ”
İngilizce’de “charisma” anlamına gelen "karizma"nın kısaltması. Genellikle birisinin flört etme yeteneklerini övmek ya da onu çekici bulduğunuzu dile getirmek için kullanılabilir.
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- 7
“CUFF”
Bir fiil olarak " kelepçelemek ", "birini romantik partneriniz yapmak" anlamına gelir. İngilizce “cuffing” kelimesinden dilimize geçmiştir. “Cuffing season” olarak da anılan “kelepçeleme mevsimi”, insanların kısa süreli ilişkilere gireceği sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar olan dönemi ifade eder.
Örnek: Bakalım bu cuffing season çiftleri Sevgililer Günü'nden sonra ne kadar sürecek.
- 8
“LOVE BOMBING”
Birinin flörtün başlarında büyük sevgi kelimeleri ve yersiz jestler yaparak uyguladığı duygusal manipülasyon taktiği.
- 9
“PAPERCLIPPING”
Eski sevgilinin seninle ilgilendiğinden değil, bir seçenek olarak seni ikinci planda tutmak için aralıklı olarak iletişime geçmesini ifade eder.
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- 10
“BREADCRUMBING”
Birinin ilginizi çekecek kadar ilgi göstermesi ama bunun devamını yeteri kadar getirmemesi.
Örnek: “Breadcrumbing” olup olmadığını anlayamıyorum. Gündüzleri asla cevap vermiyor ve yalnızca gece geç saatlerde sohbet etmek istiyor.
- 11
“GHOSTING”
Herhangi bir açıklama yapmadan bir ilişkiyi sonlandırmak ve tüm iletişimi kesmek.
- 12
“DTR”
İngilizce açılımı “define the relationship” olan kelime “ilişkiyi tanımla" anlamına gelir. Eğer bir sonraki randevunuzda ilişkinize bir ad koymayı planlıyorsanız bu bir DTR olarak adlandırılır.
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- 13
“THE ICK”
Romantik bir partnerin eylemleri, özellikleri veya ilgi alanları nedeniyle ortaya çıkan ani bir tiksinme duygusu.
- 14
“SIMP”
"Basit" (simple) kelimesinden türemiştir. Hoşlandığı kişi için her şeyi yapabilmek ve bunları kolay görmek anlamına gelir.
- 15
“HARD-LAUNCH”
Yeni ilişkinizi sosyal medyada basit bir şekilde paylaşmak ve açıklamak.
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- 16
“SOFT-LAUNCH”
Tam tersine, bu yöntem, partnerinizin kimliğini gizli tutacak şekilde yeni bir ilişkiyi incelikli yollarla paylaşır.
Kaynak: USA Today