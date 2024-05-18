Modern ilişki terimlerine yenisi eklendi: İlişkilerde zombieing ve submarining nedir?

ÇOĞU ZAMAN BAŞKASIYLA GÖRÜŞÜYORLAR

Flört ve ilişki koçu Jonathan Bennett, yaptığı açıklamada “Size submarining uygulayan kişiler ya ortadan kaybolmanın nedenlerini gizlemek istiyor ya da bunu geçiştirmek istiyor" diyor.

"Çoğu durumda bu kişiler başka biriyle çıkıyor veya vakit geçiriyor ama başarısız oluyorlar ve kayboldukları gibi yeniden su yüzeyine çıkıyorlar.”