Modern ilişki terimlerine yenisi eklendi: İlişkilerde zombieing ve submarining nedir?
Dijital çağın yarattığı değişimler artık ilişkileri tanımlama biçimlerimizi de etkiledi. İlişki içinde yaşadığımız karışık durumların hepsinin artık bir adlandırması var ve bunlar sandığımızdan çok daha yaygın! Bu terimler arasında son günlerde en çok konuşulanları ise zombieing ve submarining! Peki nedir bunlar? İşte cevabı!
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Tanışmak, flörtleşmek, sevgili olmak, ayrılmak... Artık ilişkileri tarif etmek bu kadar basit değil. Hepimizin aşina olduğu ghosting, lovebombing gibi ilişki terimlerine yenileri de eklendi. Artık ikili ilişkilerde yaşadığımız durumları tanımlarken "zombieing" ve "submarining" gibi ifadeler kullanılıyor. Peki bunlar ne anlama geliyor? Detayları haberimizde...
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"SUBMARINING" YAŞIYOR OLABİLİR MİSİNİZ?
Submarining kelimesini dilimize çevirdiğimizde birini "denizaltılamak" gibi bir anlama çıkıyor. İngilizce olarak da aslında ifade ettiği şey tam da bu. Peki nedir submarining?
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Adından da anlaşılacağı üzere submarining, görüştüğünüz birinin iz bırakmadan ortadan kaybolmasını ifade ediyor. Tıpkı bir denizaltının hiç iz bırakmadan okyanusun dibinde kaybolması gibi. Bu kişi sonradan yine hiçbir sinyal vermeden kaybolduğu gibi hayatınıza geri dönüyorsa siz de "submarining" yaşıyor olabilirsiniz.
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ÇOĞU ZAMAN BAŞKASIYLA GÖRÜŞÜYORLAR
Flört ve ilişki koçu Jonathan Bennett, yaptığı açıklamada “Size submarining uygulayan kişiler ya ortadan kaybolmanın nedenlerini gizlemek istiyor ya da bunu geçiştirmek istiyor" diyor.
"Çoğu durumda bu kişiler başka biriyle çıkıyor veya vakit geçiriyor ama başarısız oluyorlar ve kayboldukları gibi yeniden su yüzeyine çıkıyorlar.”
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NARSİZM TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR
Bennett, "Submarining davranışı, yetki sahibi olma güdüsü ve narsisizm tarafından yönlendiriliyor gibi görünüyor" diyor. "Size bunu yaşatan insanlar, sanki hiçbir şey olmamış gibi ve hiçbir sonuçla karşılaşmadan anında hayatınıza geri dönebileceklerini varsayıyorlar. Bu sonuçta aşağılayıcıdır çünkü başka seçeneğiniz olmadığını ve onlardan haber aldığına minnettar olmanız gerektiğini ima eder.”
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ZOMBIEING NEDİR?
Temel olarak, eğer birisi tarafından “zombiening” davranışına maruz kaldıysanız, bu, bu kişinin hayatınızdan birdenbire kaybolduğu, ancak daha sonra sosyal medyada bir mesaj veya bir "beğeni" ile hayatınıza geri döndüğü anlamına gelir; buna göre, aslında ölümden geri dönmüştür.
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ZOMBIEING VE SUBMARINING FARKI
Zombiening davranışında bir kişi ortadan kaybolduğunda, aylar sonra "ölü"den geri döndüğünde, uzun süreli yokluğunu haklı çıkaran bazı saçma bahanelerle geri gelir. Zombiening uygulamış kişi en azından makul bir mazeret sunacaktır. O dönemde utandıkları bir hastalık, iş kaybı ya da ailevi bir sorun olabilir.
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Ne yazık ki, submarining, bundan daha korkunç. Bu kişiler yeniden “yüzeye” çıktıktan sonra, ortadan kaybolmalarıyla ilgili hiçbir açıklama sunmazlar. Yoklukları hakkında herhangi bir açıklama ve özür dilemeyecekler. Sadece kayboldukları gibi bir anda geri dönüyorlar.
Kaynak: Bustle, Elite Daily, Georgia Voice