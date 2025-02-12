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        Haberler Spor Transfer Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. İşte Süper Lig'de kış transfer döneminde atılan tüm imzalar...

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        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:39
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        • 1

          Anel Husic

          Young Boys > Gaziantep FK

        • 2

          Mustafa Eskihellaç

          Gaziantep FK > Trabzonspor

        • 3

          Keny Arroyo

          Independiente > Beşiktaş

        • 4

          Amir Hadziahmetovic

          Ç.Rizespor > Beşiktaş

        • 5

          Abdülkadir Ömür

          Hull City > Ç.Rizespor

        • 6

          Batuhan Yavuz

          Duisburg > Alanyaspor

        • 7

          Sinan Bolat

          Westerlo > Kasımpaşa

        • 8

          Oleksandr Zubkov

          Shakhtar > Trabzonspor

        • 9

          Veljko Simic

          Omonia Lefkoşa > Sivasspor

        • 10

          Mario Lemina

          Wolverhampton > Galatasaray

        • 11

          Umut Bozok

          Trabzonspor > Eyüpspor

        • 12

          Tonny Vilhena

          Panathinaikos > Alanyaspor

        • 13

          Atakan Müjde

          Y.Malatyaspor > Kasımpaşa

        • 14

          Mehmet Kaya

          TS Dortmund > Konyaspor

        • 15

          Eren Elmalı

          Trabzonspor > Galatasaray

        • 16

          Semih Güler

          Adana Demirspor > Gaziantep FK

        • 17

          Arda Ünyay

          Ankaragücü > Galatasaray

        • 18

          Carlos Cuesta

          Genk > Galatasaray

        • 19

          Erdem Çalık

          Pendikspor > Eyüpspor

        • 20

          Umut Güneş

          Trabzonspor > Başakşehir

        • 21

          Andraz Sporar

          Panathinaikos > Alanyaspor

        • 22

          Berkay Özcan

          Başakşehir > Ç.Rizespor

        • 23

          Przemyslaw Frankowski

          Lens > Galatasaray

        • 24

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          La Equidad > Beşiktaş

        • 25

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        • 26

          Ivan Brnic

          Olympiakos > Başakşehir

        • 27

          Tim Jabol-Folcarelli

          Ajaccio > Trabzonspor

        • 28

          Alvaro Morata

          Milan > Galatasaray

        • 29

          Veljko Simic

          Omonia Lefkoşa > Sivasspor

        • 30

          Enes Keskin

          Pendikspor > Alanyaspor

        • 31

          Taras Stepanenko

          Shakhtar > Eyüpspor

        • 32

          Efkan Bekiroğlu

          Ankaragücü > Sivasspor

        • 33

          Festy Ebosele

          Udinese/Watford > Başakşehir

        • 34

          Anderson Talisca

          Al Nassr > Fenerbahçe

        • 35

          Kamil Piatkowski

          Salzburg > Kasımpaşa

        • 36

          Ognjen Mimovic

          Kızılyıldız > Fenerbahçe

        • 37

          Muhammed Gümüşkaya

          Westerlo > Gaziantep FK

        • 38

          Furkan Bayır

          Alanyaspor > Göztepe

        • 39

          Can Keleş

          Beşiktaş > Kasımpaşa

        • 40

          Samet Akaydin

          Fenerbahçe > Çaykur Rizespor

        • 41

          Enis Bardhi

          Trabzonspor > Bodrum FK

        • 42

          Ahmed Kutucu

          Eyüpspor > Galatasaray

        • 43

          Milan Skriniar

          PSG > Fenerbahçe

        • 44

          Diego Carlos

          Aston Villa > Fenerbahçe

        • 45

          Emersonn

          Athletico Paranaense > Göztepe

        • 46

          Romulo Cardoso

          Athletico Paranaense > Göztepe

          (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        • 47

          Tolga Ciğerci

          Ankaragücü > Sivasspor

        • 48

          Yalçın Kayan

          Göztepe > Eyüpspor

        • 49

          Yusuf Sarı

          Adana Demirspor > Başakşehir FK

        • 50

          Emmanuel Boateng

          Al Orubah > Gaziantep FK

        • 51

          Hamza Akman

          SonderjyskE > Eyüpspor

        • 52

          Christopher Operi

          Le Havre > FK Başakşehir FK

        • 53

          Abdoulaye Yoro

          (Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)

        • 54

          Danylo Sikan

          Shakhtar > Trabzonspor

        • 55

          Jonathan Okita

          FC Zürich > Bodrum FK

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