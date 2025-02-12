Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. İşte Süper Lig'de kış transfer döneminde atılan tüm imzalar...
- 1
Anel Husic
Young Boys > Gaziantep FK
- 2
Mustafa Eskihellaç
Gaziantep FK > Trabzonspor
- 3
Keny Arroyo
Independiente > Beşiktaş
-
- 4
Amir Hadziahmetovic
Ç.Rizespor > Beşiktaş
- 5
Abdülkadir Ömür
Hull City > Ç.Rizespor
- 6
Batuhan Yavuz
Duisburg > Alanyaspor
-
- 7
Sinan Bolat
Westerlo > Kasımpaşa
- 8
Oleksandr Zubkov
Shakhtar > Trabzonspor
- 9
Veljko Simic
Omonia Lefkoşa > Sivasspor
-
- 10
Mario Lemina
Wolverhampton > Galatasaray
- 11
Umut Bozok
Trabzonspor > Eyüpspor
- 12
Tonny Vilhena
Panathinaikos > Alanyaspor
-
- 13
Atakan Müjde
Y.Malatyaspor > Kasımpaşa
- 14
Mehmet Kaya
TS Dortmund > Konyaspor
- 15
Eren Elmalı
Trabzonspor > Galatasaray
-
- 16
Semih Güler
Adana Demirspor > Gaziantep FK
- 17
Arda Ünyay
Ankaragücü > Galatasaray
- 18
Carlos Cuesta
Genk > Galatasaray
-
- 19
Erdem Çalık
Pendikspor > Eyüpspor
- 20
Umut Güneş
Trabzonspor > Başakşehir
- 21
Andraz Sporar
Panathinaikos > Alanyaspor
-
- 22
Berkay Özcan
Başakşehir > Ç.Rizespor
- 23
Przemyslaw Frankowski
Lens > Galatasaray
- 24
Elan Ricardo
La Equidad > Beşiktaş
-
- 25
Morten Bjorlo
Fredrikstad > Konyaspor
- 26
Ivan Brnic
Olympiakos > Başakşehir
- 27
Tim Jabol-Folcarelli
Ajaccio > Trabzonspor
-
- 28
Alvaro Morata
Milan > Galatasaray
- 29
Veljko Simic
Omonia Lefkoşa > Sivasspor
- 30
Enes Keskin
Pendikspor > Alanyaspor
-
- 31
Taras Stepanenko
Shakhtar > Eyüpspor
- 32
Efkan Bekiroğlu
Ankaragücü > Sivasspor
- 33
Festy Ebosele
Udinese/Watford > Başakşehir
-
- 34
Anderson Talisca
Al Nassr > Fenerbahçe
- 35
Kamil Piatkowski
Salzburg > Kasımpaşa
- 36
Ognjen Mimovic
Kızılyıldız > Fenerbahçe
-
- 37
Muhammed Gümüşkaya
Westerlo > Gaziantep FK
- 38
Furkan Bayır
Alanyaspor > Göztepe
- 39
Can Keleş
Beşiktaş > Kasımpaşa
-
- 40
Samet Akaydin
Fenerbahçe > Çaykur Rizespor
- 41
Enis Bardhi
Trabzonspor > Bodrum FK
- 42
Ahmed Kutucu
Eyüpspor > Galatasaray
-
- 43
Milan Skriniar
PSG > Fenerbahçe
- 44
Diego Carlos
Aston Villa > Fenerbahçe
- 45
Emersonn
Athletico Paranaense > Göztepe
-
- 46
Romulo Cardoso
Athletico Paranaense > Göztepe
(Satın alma opsiyonu kullanıldı)
- 47
Tolga Ciğerci
Ankaragücü > Sivasspor
- 48
Yalçın Kayan
Göztepe > Eyüpspor
-
- 49
Yusuf Sarı
Adana Demirspor > Başakşehir FK
- 50
Emmanuel Boateng
Al Orubah > Gaziantep FK
- 51
Hamza Akman
SonderjyskE > Eyüpspor
-
- 52
Christopher Operi
Le Havre > FK Başakşehir FK
- 53
Abdoulaye Yoro
(Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)
- 54
Danylo Sikan
Shakhtar > Trabzonspor
-
- 55
Jonathan Okita
FC Zürich > Bodrum FK